徵數位稅的前奏？傳法國當局擬要求FAANG公開當地獲利

外電報導，法國前數位事務大臣 Mounir Mahjoubi 希望能迫使亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、臉書 (FB-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等科技巨頭公開他們在法國的利潤，聲稱這些公司在很大程度上低報了在法國地區的業務情況。

Mahjoubi 表示，他將會提出一項修正案，要求公開預算支出，議員們也將在週五開始進行相關討論。他表示，否則，政府新提出數位稅可能最終只能收取應收款項的一半。

Mahjoubi 在接受採訪時表示：「我希望議員能夠在與其他國家就全球公平稅收進行談判時，向政府施加壓力。議會的作用是幫助政府改善立法。因此，我一直在公開提出修正案，以迫使企業在法國公開透明。」

法國政府從 7 月份開始對法國的數位公司和企業徵收 3% 的稅收。政府從未透露受影響的公司名單，但表示估計今年將因此籌集 4 億歐元 (4.4 億美元)，到 2022 年預計將籌集近 6.5 億歐元。由於這項數位稅，該國與美國之間產生了重大糾紛，這引發了第 301 條調查稅收。

新任數位事務部長辦公室拒絕發表評論。Mahjoubi 的提案是在谷歌同意支付 9.65 億歐元 (11 億美元) 以結束在法國遭到兩次稅務調查之後，政府當局對於科技巨頭支付的少量稅款感到憤慨。

領先於歐洲地區，法國首先針對這些每年在全球營收至少 7.5 億歐元的科技企業徵稅，Mahjoubi 呼籲財政和預算部們對這些數位公司在法國業務的進行全面性的評估。

法國政府在先前也表示，這項數位稅是暫時的，直到經濟合作暨發展組織 (OECD) 達成一項全球協議，以更有效地的方式向通過複雜結構將營收轉移來支付低稅率的網路公司徵稅。