蘋果通過新專利：Apple Pencil引入滾球設計、iPad出現新擴充基座

美國專利商標局近期授權蘋果 (AAPL-US) 64 項新專利，其中出現涉及新的 Apple Pencil 滾球設計專利，另外也包含新的 iPad Pro 擴充基座設計專利。

滾球設計

蘋果新專利揭露，Apple Pencil 結構將引入新的滾球設計，類似於鋼珠筆，該滾球可以在設備上做任何方向的滾動。

蘋果專利顯示，Apple Pencil 材質將引入「磁流變液 (Magneto-Rheological fluid)」這款新型的智慧材料，該材料是由載液、磁性微粒及界面活性劑所組成，當未施加磁場時，磁流變液具牛頓流體之特性，而在加入磁場後，數微秒內則磁流變液將變成賓漢性塑性體 (Bingham plastic)。

磁流變液自牛頓流體轉變至賓漢性塑性體的特性變化，是連續、迅速、可逆且控制容易的，故磁流變液裝置是相當理想的半主動控制元件，而 Apple Pencil 即是透過改變磁流變液的特性，來選擇性地控制滾球的滾動阻力。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

透過改變滾球的滾動阻力，Apple Pencil 也可以向使用者提供物理或觸覺訊息，例如，當使用者將 Apple Pencil 從最初建議的路徑移開或遠離目標位置時，球的滾動阻力可能會增加，此將有助於將用戶引導回建議的路徑或目標位置。

同時，Apple Pencil 此項專利也能夠改善具視覺或聽覺等障礙使用者們，在使用蘋果產品上的便利性。

iPad 新擴充基座

另外蘋果一項新專利也揭露了 iPad Pro 新配合的擴充基座 (Dock)，蘋果公司指出，iPad 可以透過嵌入或以其他方式併入此擴充基座。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

蘋果新專利揭露，該擴充基座將包含多個插槽，以便於其他插入式裝置的使用。

蘋果此次獲得專利為字 10437359 號，而該專利目前僅獲得美國專利局授權通過，未來蘋果是否確切運用至旗下產品上，目前仍無從得知。