台股盤後－蘋概、散熱族群領軍 站回10900點與5日線

受美股上周五勁揚帶動，台股今 (7) 日由台積電、鴻海領軍蘋概股走強，加上散熱族群點火，指數站回 10900 點關卡與 5 日均線，終場上漲 40.58 點或 0.37%，收 10935.06 點，成交量 1136.33 億元。

觀察權值股今日表現，台積電股價早盤表現強勁，午盤後雖遭賣壓調節，但仍站穩 5 日均線，鴻海同樣重回 5 日線，反觀股王大立光雖然 9 月營收連 2 月創高，但股價相對弱勢，走勢震盪，終場下跌 0.22%。

受惠 iPhone 11 新機銷售優於預期，蘋概股再度成為盤面焦點，由台積電、鴻海領軍下，精元強攻漲停，可成漲逾 6%，臻鼎 - KY、和碩、台郡、TPK-KY、京元電子表現也不俗。

盤面上強勢族群，散熱族群再度點火，受惠 5G 通訊商機帶動，雙鴻股價走強，亮燈漲停，超眾、建準漲逾半根停板，泰碩漲近 5%，力致、奇鋐、業強、協禧、健策皆在盤上。

此外，印刷電路族群方面，泰鼎 - KY、柏承皆漲逾 4%，南電、臻鼎 - KY 漲逾 3%，欣興、健鼎也在盤上表現，IC 設計族群今日續強，信驊漲逾 3%，致新、祥碩、原相、揚智也皆有 2% 以上漲幅。

盤面上弱勢族群，遊戲股傳奇收跌停板，昱泉也有 6% 跌幅，網龍、大宇資、鈊象、智冠、宇峻也都在盤下，光通訊族群中，統新跌逾 4%，華星光跌逾 3%，前鼎、聯鈞、波若威表現也相對疲弱。

法人表示，雙十長假將至，指數雖維持強勢，但短期內恐持續在 10950 點附近震盪整理，加上美中雙方即將進行貿易戰談判，貿易協議後續仍需觀察，預期大盤仍將維持量縮震盪整理格局，建議可先留意基本面佳的個股。