鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-24 10:24

台股今 (24) 日受美股四大指數皆收黑，科技股為主的費半更崩跌近 8%，開盤受電子權值股走弱影響，隨即爆跌 1,053 點跌破 4 萬 7 千點大關，最低來到 46,047 點跌幅超過 2%，也跌破 5 日線。今日盤面上電子權值股遭到沉重賣壓，包括台積電 (2330-TW) 重挫超過 2%，僅面板股、低軌衛星、航運股表現較佳，指數暫報點 46,440 點下跌 620 點或跌 1.42％，估全日成交量為 1.35 兆元。

權值股部分，台積電 (2330-TW) 開低走低下挫 70 元或 2.81%，暫報 2,420 元失守 5 日線；聯發科 (2454-TW) 一度重跌逾半根停板、鴻海 (2317-TW) 跌 1%，台達電 (2308-TW) 跌 4.57% 一度失守 2,000 元大關，日月光投控 (3711-TW)、台光電 (2383-TW) 重挫超過 5%；聯電 (2303-TW) 則是 5 月自結獲利亮眼，逆勢上揚逾 7%。

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面板股部分，則因受惠於近期積極切入光通訊領域，包括友達 (2409-TW) 逆勢攻上漲停板，集團成員富采 (3714-T) 分工積極投入 MicroLED 的 CPO 光收發模組，大漲 4.4%；群創 (3481-TW) 漲停板。

低軌衛星則受惠 Space 股價反彈，金寶 (2312 -TW) 漲停、聯茂 (6213 -TW) 漲停 昇達科 (3491-TW) 漲 2.58%。

法人指出，台股在短多後出現降溫跡象，加上美股高檔劇烈修正，短線面臨技術性調整壓力，投資人應續以熱門題材股為主，參考短線技術面，變化順勢操作因應，類股題材部分可留意功率元件、探針卡、晶圓成熟製程、LED 等相關題材類股