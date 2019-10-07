台股盤中—蘋概雙雄領軍走強 叩關10950點 站回5日線

受美股上周五勁揚帶動，台股今 (7) 日由台積電、鴻海領軍蘋概股走強，指數開盤隨即站回 10900 點關卡，盤面包括可成、和碩、臻鼎 - KY 等蘋概權值股強勁表態，傳產權值股也有台塑三寶扮演撐盤角色，指數開高走高，一度衝破 10950 點，站回 5 日線與 10 日線之上，預估今日成交值約 1300 億元。

台股今日開盤上漲 37.76 點，以 10932.24 點開出，盤中最高站上 10954.45 點。從族群表現來看，上市股中以電零族群表現最強勁，漲幅 1.56%，表現最弱勢為資服指數，跌幅逾 1.4%；上櫃族群方面，表現最強是為其電指數，漲幅 1.4%，最弱勢為遊戲族群，跌幅 1.8%。

電子三雄方面，台積電股價表現強勁，盤中最高站上 279.5 元，漲幅逾 1%，再站回 5 日線之上；鴻海表現為三雄中最強勢，早盤跳空開高，盤中漲幅超過 1%，成功站回 5 日線之上，試圖上攻月線；股王大立光雖然 9 月營收連 2 月創高，但股價反應冷淡，走勢震盪，盤中跌幅約 0.1%。

散熱族群持續受惠 5G 趨勢帶動，股價走強，雙鴻亮燈漲停，超眾大漲逾 8%，泰碩也大漲超過 7%，力致、建準漲幅超過 5%，奇鋐上漲逾 4%，業強、協禧、健策漲幅逾 3%。

IC 設計族群今日續強，揚智上漲 5%，沛亨、系微、旺玖、虹冠電、原相漲幅均超過 3%。印刷電路族群方面，建榮也上漲逾 4%，台光電、欣興、聯茂、柏承漲幅也超過 2%。

受惠 iPhone 11 新機銷售情況優於預期，蘋概股成為盤面焦點，可成、精元大漲 6%，臻鼎 - KY、和碩、台郡、TPK-KY、京元電子表現也都不俗。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數雖維持強勢，處於 10950 點附近震盪整理，但由於雙十長假將至，且期間美中雙方將進行貿易戰談判，就過往經驗來看，談判過後，指數表現反而可能不如預期，或因利多出盡面臨拉回，估後續大盤仍將維持量縮震盪整理格局。