鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-15 10:35

美股受美國川普宣布「美伊達成終戰協議」利多，加上 SpaceX(SPCX-US) 以史上最大 IPO 掛牌後四大指數收紅，再雙重利多下，台股今 (15) 日在電子股、金融齊楊下，在多點題材開花下，指數開高走高，盤中一度飆漲 1,269 點，再度收回 4 萬 5 千點大關，站上所有均線，盤中暫報 45,327 點漲 1,114 點或 2.53％，預估成交量 1.4 兆元。

美國與伊朗在美國時間週日 (14 日) 宣布達成臨時協議，同意重開荷姆茲海峽，川普並表示，荷姆茲海峽將在周五 (19 日) 他與伊朗達成的協議最終將確保荷姆茲海峽「永久免收通行費」。

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受到美伊達成臨時協議及重開荷姆茲海峽的激勵，亞股全面大漲，日、韓股狂飆逾 5%，其中日股更漲逾 3600 點創歷史新高。

法人表示，受惠美伊戰爭停戰利多，指數重返所有均線之上，短線技術面先以反彈格局看待，投資可以盤面短多熱門標的為主，參考技術面變化短打操作因應，主流類股可持續關注記憶體、太空 AI、封測、被動元件、矽晶圓及低軌衛星類股為主。