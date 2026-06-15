鉅亨網記者黃皓宸 台北
美股受美國川普宣布「美伊達成終戰協議」利多，加上 SpaceX(SPCX-US) 以史上最大 IPO 掛牌後四大指數收紅，再雙重利多下，台股今 (15) 日在電子股、金融齊楊下，在多點題材開花下，指數開高走高，盤中一度飆漲 1,269 點，再度收回 4 萬 5 千點大關，站上所有均線，盤中暫報 45,327 點漲 1,114 點或 2.53％，預估成交量 1.4 兆元。
美國與伊朗在美國時間週日 (14 日) 宣布達成臨時協議，同意重開荷姆茲海峽，川普並表示，荷姆茲海峽將在周五 (19 日) 他與伊朗達成的協議最終將確保荷姆茲海峽「永久免收通行費」。
受到美伊達成臨時協議及重開荷姆茲海峽的激勵，亞股全面大漲，日、韓股狂飆逾 5%，其中日股更漲逾 3600 點創歷史新高。
在台股權值股部分，台積電 (2330-TW) 開高走高，開盤漲逾 2.16% 或 50 元來到 2,365 元，強勢站上所有均線；聯發科 (2454-TW) 大漲 7.89%、台達電 (2308-TW) 漲 3.84%，鴻海 (2317-TW) 漲 4%；國巨 *(2327-TW) 受惠內、外資調高目標價，股價飆上漲停板；大立光 (3008-TW) 則攻上漲停版。
受惠 SpaceX(SPCX-US) 於上周掛牌激勵，台股相關題材股包括聯合再生 (3576-TW)、攸泰科技 (6928-TW) 盟立 (2464-TW) 聯袂攻上漲停版，茂迪 (6244-TW) 漲 8％，聯懋 (6213 -TW)、同欣電 (6271-TW) 漲半根停版。
矽晶圓部分，受惠半導體產業對於 AI、HPC 等高階應用需求前景樂觀，台勝科 (3532-TW)、環球晶 (6488 -TW)、嘉晶 (3016 -TW)、中美晶 (5483 -TW) 齊漲標上漲停板，漢磊 (3707-TW) 漲 7% 以上。
金融股部分富邦金 (2881-TW) 漲 4% 以上，中信金 (2891-TW)、凱基金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW) 漲逾 3%。
法人表示，受惠美伊戰爭停戰利多，指數重返所有均線之上，短線技術面先以反彈格局看待，投資可以盤面短多熱門標的為主，參考技術面變化短打操作因應，主流類股可持續關注記憶體、太空 AI、封測、被動元件、矽晶圓及低軌衛星類股為主。
美股上周五收盤部分，道瓊上漲 353.51 點、漲幅 0.7%，收 51,202.26 點；標普 500 上漲 0.5%；那斯達克上漲 0.31%；費半更則上漲 200.03 點、漲 1.52%，也成為帶動科技股上揚的主要動能。
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