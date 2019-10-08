台股盤前—觀望美中貿易談判結果 大盤恐拉回震盪整理

台股昨 (7) 日由台積電、鴻海領軍蘋概股走強，站回 10900 點關卡與 5 日線，終場上漲 40.58 點，收 10935.06 點，成交量 1136.33 億元。由於市場關注美中貿易談判結果，美股周一震盪走低，法人認為，在市場靜待貿易談判結果的觀望氛圍下，台股今 (8) 日可能拉回表現，在 10900 至 10950 點間震盪整理。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布，導入極紫外光 (EUV) 微影的 7 奈米強效版 (N7 + ) 製程技術，已開始協助客戶產品大量進入市場，且良率與量產超過 1 年的 7 奈米 (N7) 接近，並宣布 6 奈米製程將在明年第 1 季試產，明年底前量產。隨著相關製程逐步放量，法人看好將為台積電業績再增添動能。

被動元件龍頭國巨 9 月營收 35.18 億元，月增 3 %、年減 65.7%；第 3 季營收 103.13 億元，季增 7.7%、年減 66.4%，重回百億元大關；累計前 9 月營收 312.83 億元，年減 48.7%。國巨 9 月營收已連續第 3 個月增加，主要受惠大中華區及亞太其他地區需求持續回升。

宏達電執行長 Yves Maitre 指出，近年宏達電將研發資源投入在虛擬實境相關產品 (XR) 的創新，預期 XR 產品在 5 年內，將超越手機端產品；至於手機部分，宏達電將針對 GDP 較高的國家，推出高階機種。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，公司轉型已走在正確軌道上，繼模組比重上半年大幅提升後，再推出儲能系統及氫能機車，且儲能系統產品已銷往歐美，預估整體營運 2 至 3 年後可望獲利。

受到現金股息入帳期過去、新台幣升值或財務操作影響匯兌、評價損益等因素，目前已公布獲利的 6 家金控中，9 月單月獲利除兆豐金較前月成長，其餘均衰退，但累計前三季則是除兆豐金外均成長，中信金目前暫以累計前三季每股純益 1.92 元暫居冠。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數雖維持強勢，處於 10950 點附近震盪整理，但由於雙十長假將至，且期間美中雙方將進行貿易戰談判，就過往經驗來看，談判過後，指數表現反而可能不如預期，或因利多出盡面臨拉回，估後續大盤仍將維持量縮震盪整理格局。