「香港示威與拜登調查」搬上美中談判桌？川普與白宮這樣回答

下週四 (10 日) 美中貿易談判即將登場，美國總統川普週五 (4 日) 表示，他希望中國政府調查競爭對手拜登 (Joe Biden)，但認為這要與美中貿易談判劃分開來，兩件事應分開談。而白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 預測，香港民主抗議活動可能會影響本輪談判。

週五外媒提問川普，若中國政府對拜登進行調查，是否美中更可能達成貿易協議？川普否認：「這件事與那件事無關。」

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週五表示，美方對下週登場美中貿易會談持抱著開放心態，川普彈劾調查不會影響中美貿易談判，但認為美國對香港民主抗議活動的大力支持，這可能阻礙談判。

美國總統川普遭彈劾案風波持續延燒，週四 (3 日) 川普公然呼籲中國政府調查競爭對手拜登 (Joe Biden)。他還表示：「對中國我有很多選項，如果他們不照我們想做的來，我們有非常大的力量。」

財經媒體《CNBC》引述多位消息人士表示，美方致力於簽署美中協議，川普對中國的要求看來很糟，但美方貿易代表沒有打算讓拜登調查搬上談判桌。

中國國務委員兼外長表示：「中國永遠不會干涉美國的內政，我們相信，美國人民有能力解決自己的問題。」

週五香港政府為了處理示威浪潮，宣布本月 5 日起將實施「禁止蒙面規例」，宛若戒嚴的狀態，目前觸發多起示威抗議活動，上千港民更在週五宣讀《香港臨時政府宣言》。