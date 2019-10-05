「金髮女孩」就業報告出爐 ！一文掌握 Fed 主席鮑爾演說重點

週五 (4 日) 失業率創半世紀低點，宛若「金髮女孩經濟」的就業報告，提振華爾街信心，隨後聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 於演說中提到，美國經濟處於良好狀態，但警告美國面臨一些長期的挑戰。

鮑爾沒有具體提到週五的非農就業報告，但他確實談到維持美國史上強勁就業市場的重要性，乃至於更多美國人從中受益。

註：金髮女孩經濟 (Goldilock) 指的是全球經濟低通膨、穩成長的甜蜜點，在此時期，經濟景氣可望大幅擴張。

鮑爾發表演說時表示，失業率創半個世紀低點，通膨率接近但略低於我們設定的 2% 目標，美國經濟穩健，而聯準會必須竭盡所能保持經濟穩定。

鮑爾還提到：「雖然不是每個人都充分分享經濟機會，經濟面臨一些風險，但總體來說，我想說我們 (美國) 經濟狀況處於良好狀態。」

鮑爾也警告：「雖然我們相信我們的戰略和工具一直是有效的，而且仍然有效，但是美國經濟和世界上其他發達經濟體一樣，正面臨一些長期的挑戰，包括低增長、低通膨與低利率。」

本週關鍵數據

美國 9 月 ISM 製造業 PMI 報 47.8 ，預測 50.5，前值 49.1。

美國 9 月 ADP 新增就業人數報 13.5 萬人，預期 14 萬人，前值自 19.5 萬人下修至 15.7 萬人。

美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 52.6，預測 55.1，前值 56.4。

美國 9 月新增非農就業報 13.6 萬人，預期 14.5 萬人，前值自 13 萬人上修為 16.8 萬人。

美國 9 月失業率報 3.5%，預測 3.7%，前值 3.7%。

本週發佈了一系列令人失望的資料，美國 9 月 ISM 製造業 PMI 創十年新低，ISM 非製造業 PMI 創三年新低，小非農 ADP 數據創三個月增幅最小，美國 9 月新增非農就業遜於預期。

然而，9 月失業率意外降至 3.5%，創 50 年新低。

Stuart Frankel 機構銷售總監 Steve Grasso 認為：「在我看來，這聽起來像是一個金髮女孩經濟數字，但這仍給聯準會提供降息空間，對市場帶來一種不冷也不熱的問候。」