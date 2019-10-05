Fed鷹派票委：估下半年GDP僅1.7% 對降息持「開放態度」

波士頓 Fed 央行行長羅森格倫 (Eric Rosengren) 週五(4 日) 表示，美國勞動市場仍維持增長水平，但貿易政策持續帶來風險，推估 2019 年下半年 GDP 增速僅約在 1.7%，對是否持續降息，持開放態度。

羅森格倫認為，最近公布的數據並不完全令人驚訝，關稅問題正在影響製造業和出口。將持續關注消費者支出是否受到波及，出現疲軟的現象。

羅森格倫過去是聯準會中鷹派代表。曾多次呼籲聯準會不該降息。今年有投票權。9 月時對降息投下反對票。

克里夫蘭 Fed 央行行長梅斯特 (Loretta Mester) 週五也表示，9 月份的非農就業報告算是相當穩固，整體經濟有可能避免嚴重下滑，而最大的風險，來自貿易政策的不確定性。

在接受外媒採訪時，針對失業率的進一步改善，梅斯特表示，9 月份工作機會增加的速度，可以滿足每個月進入勞動市場的人口，因此，失業率得以創下 50 年來最低水準。

至於工資增速放緩，梅斯特則淡化了這項數據，認為目前整體工資的增長，得以讓消費者支出獲得維持。

對於未來 Fed 利率走向，梅斯特不願意表態是否支持 10 月份再度降息。

「我們的經濟目前看來穩定，消費者持續支出成長，我們應該花時間在現在的利率水準下，繼續觀察經濟的狀況」梅斯特表示。

「Fed 一直有預料到經濟會放緩一段時間，不過放緩的程度是否比預期更為嚴重，是需要關注的焦點」梅斯特表示。

「目前經濟下行的最大風險，來自於貿易政策的不確定性與關稅的問題，負面影響是否蔓延到更多產業，導致消費者支出遭到壓抑，是需要密切觀察的重點，不過目前為止，至少家庭消費的支出仍在持續」梅斯特強調。