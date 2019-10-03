前美國官員：WTO裁決是巨大勝利 但美歐談判仍將持續數月

美國前 WTO 高級官員認為，在 WTO 裁決美國可以針對歐盟徵收數十億美元懲罰性關稅後，有望將雙方帶入談判桌，解決彼此貿易問題。

前美國國家經濟委員會副主任、現已轉任私人律師事務所的 Clete Willems 表示，基於華府和歐盟在過去的貿易談判中，並沒有取得太大進展，因此即使有 75 億美元協助，美國與歐盟的談判預計仍可能會持續數月。

「75 億美元是 WTO 批准最大的報復性數字，因此，這對美國來說是一個巨大的勝利，」Willems 表示。「追根結底，他們想做的就是利用這些關稅來加速談判。」

Willems 也認為，在近期進行的貿易談判，雙方合作不是特別好，也需要一些時間來解決問題。因此，這些關稅可能會延續好幾個月的時間。

歐盟也對 WTO 的裁決做出了回應，他們傾向對美國的關稅進行報復行動。

美國和歐盟在貿易問題上一直存在分歧，尤其自川普於 2017 年就任以來。雙方一直在試圖就貿易協議進行談判，然而並未有顯著進展。

在美中貿易戰衝突持續的同時，美國與歐盟之間的貿易摩擦可能會升級，進而威脅全球的經濟成長。

瑞穗銀行 (Mizuho Bank) 的經濟和戰略主管 Vishnu Varathan 在周四的報告中指出，WTO 裁決的時機不免讓人悲觀，也可能會導致全球貿易面臨不確定性。