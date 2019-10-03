華爾街喊買迪士尼 大摩：快趁Disney+計畫最終內容未到位前進場

百年娛樂巨頭迪士尼 (DIS-US) 已經將其未來押注在直接面向消費者的串流影視策略上，摩根士丹利表示，投資者應該趁迪士尼的計畫最終內容到位之前趕緊買進。

大摩分析師 Benjamin Swinburne 週三重申迪士尼股票「增持」的評級，成為眾多樂觀看漲迪士尼的分析師其中之一。

他報告指出，憑藉著龐大的內容酷和強大生產能力，迪士尼下個月將推出的串流影視服務 Disney+ 未來 5 年內可以吸引 1.4 億以上的訂戶。

迪士尼去年 3 月底完成 812 億美元 (含債務) 收購福斯 (FOXA-US) 大部分娛樂事業資產，也開啟了這場轉型，因為該交易宛如為虎添翼，迪士尼本來已強大的內容與生產能力又更上一層，讓迪士尼 ABC、ESPN、Pixar、漫威、星際大戰等陣容又結合了福斯的電視網絡和電影製片廠（包括國家地理頻道和 FX）。

買下福斯資產後，迪士尼也擁有聚焦成人的 Hulu 大部分股權，加上運動內容為主的 ESPN+ 和家庭與兒童節目導向的 Disney+，這成為迪士尼串流服務的三大支柱。

今年迄今，迪士尼上漲 18%，同期 S&P 500 漲幅 19%、道指漲幅 16%。

Swinburne 在報告中指出，迪士尼早期促銷和優惠折扣策略、與設備廠如蘋果 (AAPL-US)、Roku (ROKU-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 的分銷合作，以及快速拓展國際市場，這些做法將締造 Disney + 的成功出擊。

Swinburne 估計，迪士尼 2020 財年底 (9 月底止) 之前，Disney + 訂閱戶將達 1550 萬人；2024 財年底潛到 7550 萬人。目前 ESPN + 用戶 2019 財年底約 270 萬人，他估計 5 年內增長到 1030 萬人水準，而 Hulu 訂閱戶則會從現在的 2920 萬人增加至 5540 萬人。

Swinburne 認為，迪士尼的直接面向消費者的業務營收將達 233 億美元，將首次正面貢獻迪士尼 2024 財年的獲利。

但與此同時，對新內容和行銷的投資，再加上迪士尼放棄的授權許可收入，意味著直接面向消費著的業務將會是公司整體收益的阻力。

Swinburne 認為，2020 財年串流影視虧損最大，因為該部門可能會拖累迪士尼 EPS 2.21 美元。他估計明年迪士尼整體 EPS 為 5.30 美元，接著 2024 年翻升一倍至 11 美元，因為屆時直接面向消費者的業務就會有獲利，且貢獻 EPS 27 美分。

Swinburne 對迪士尼的目標價定在 160 美元，較目前約 128 美元的股價隱含漲幅 25%。他估計迪士尼直接面向消費者的事業價值每股約 37 美元或總額 669 億美元，而核心事業每股 123 美元，或曰 2210 億美元。

大多數華爾街也樂觀看待迪士尼：79% 分析師給予買進或等同買進的評級、21% 建議持有，沒有分析師喊賣。平均目標價 156.05 美元，隱含漲幅 22%。

Disney + 預計今年 11 月 12 日在美國推出，月費 6.99 美元或年費 69.99 美元，約莫 Netflix (NFLX) 費用的一半價格，也可用 12.99 美元購買 Hulu 和 ESPN + 的同捆服務。

在美推出後，迪士尼明年初就會擴大 Disney + 國際腳步，自加拿大開始，一路向澳洲、紐西蘭、荷蘭和其他西歐國家推廣。