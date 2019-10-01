台積電市值創高達7.26兆元 續超車英特爾

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (1) 日股價開高走高，終場大漲 2.94%，以 280 元作收，除股價創新高外，單日市值也大增超過 2074 億元，使市值攀升至 7.26 兆元，寫下台股企業市值新高紀錄，並持續超越英特爾 (INTC-US) 市值。

台積電在 2017 年、2018 年，市值都曾超越半導體大廠英特爾，上周五 (9 月 27 日) 台積電股價與市值也同創新高，市值攀升至 7.05 兆元，超車英特爾的 6.98 兆元，今日市值與股價續創高，也持續超車英特爾周一 (9 月 30 日) 市值 7.08 兆元。

研調機構 IC Insights 預估，在大客戶蘋果與華為 7 奈米需求貢獻下，台積電下半年營收將較上半年跳增 32%，為業界水準的 3 倍，也是近 10 年來，首次寫下下半年營收較上半年成長逾 3 成的好成績。

除 IC Insights 看好台積電下半年營運，四大外資券商也看好明年在 5G 需求帶動下，台積電 5G 數據機晶片代工市占可望擴大，且明年 7 奈米市占率將衝 9 成，隨著 5G 與高效運算需求擴張，可望迎來連 2 年高速成長期，相繼喊買台積電，並調高目標價至逾 300 元，最高上看 325 元。

台積電今日上午也宣布，將在法庭上迎戰格羅方德 (GlobalFoundries) 所提出的侵權訴訟，已在美國、德國及新加坡三地，對其提出多項法律訴訟，控告格羅方德侵犯台積包括 12 奈米等製程的 25 項專利，並要求法院核發禁制令，禁止格羅方德生產及銷售侵權的半導體產品，及尋求實質性的損害賠償。

受惠外資相繼調高目標價至超過 300 元，且下半年營收可望寫 10 年來首見的好成績，今早也宣布已對格芯提出侵權訴訟，吸引買盤在 10 月 17 日法說會前進駐，激勵今日股價走揚，外資大買逾 2.6 萬張，且已連續 4 日買超台積電，買超張數超過 5.4 萬張。