南方澳大橋斷裂 商業火險、公共意外責任險共保2.45億元

宜蘭南方澳跨港大橋今 (1) 日驚傳斷裂，造成多人重傷，金管會晚間表示，南方澳大橋有投保商業火險，由交通部航港局公開招標，旺旺友聯產險得標承保，保額 1.25 億元；另外，新光產險則承保超額公共意外責任單一事故為 1.2 億元，也就是共保 2.45 億元。

南方澳大橋的商業火險是由交通部航港局招標，旺旺友聯產險得標。旺旺友聯產險也證實，商業火險保額為 1.25 億元，但有自付額 10%，即最高理賠 1.125 億元，承保範圍主要是因爆炸、颱風、洪水及地震因素，造成橋樑毀損才理賠，至於這次事故是否符合，就看最後事故調查結果。

新光產險則承保超額公共意外責任險，保險局長施瓊華表示，其所承保的公共意外責任險包含基隆、台北、蘇澳共 3 個港區內的所有活動範圍，但若是設施出現瑕疵，包括鏽損或沒有定期維護導致斷橋事故，則屬於管理維修失當，公共意外責任險就有可能啟動理賠，現在賠償人員和財損，單一事故最高上限是 1.2 億元，必須由檢調釐清責任，確定管理是否有失當，才有理賠責任。

至於人員傷亡的壽險部分，施瓊華表示，由於目前尚未有受傷名單和傷者的身分證，若後續取得相關資料，產壽險公會將會主動通知保險公司，同時，保險公司也都已著手調查，若保險公司查到保戶資料也會通報公會。

據目前所知，一位傷者為油罐車司機張 X 昌，是全球人壽的個險與團險保戶 (意外醫療及因公傷害保險)，全球人壽已啟動重大災害關懷機制，並將派員關懷。南山人壽客服也已出動至事故現場，以及博愛、聖母、蘇澳榮民醫院確認傷患名單，以利即時進行關懷服務。