〈世界投資者週論壇〉開放銀行未來5-10年將進階三階段 刺激金融業數位轉型

每年 10 月 1 日為「世界投資者週」，今 (2019) 年我國論壇聚焦在退休理財，由於開放銀行 (Open Banking) 趨勢來襲，中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，大數據、AI 將可因 Open Banking 真正發揮功能，未來 5-10 年，Open Banking 將進階三階段。

而外界擔憂 Open Banking 後，恐使金融產品喪失競爭力，臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚則認為，此舉反而更刺激金融業加速數位轉型，提升競爭力，對金融商品發展、理財投資更有利。

截至目前為止，已有 19 家銀行完成第一階段的開放 API（Open API）驗證，台灣採用不修法香港模式，讓銀行與第三方服務公司合作推動。金管會把開放銀行進展分成「公開資料查詢」、「消費者資料查詢」、「交易面資訊」三大階段，第一階段開放的 API 類型，分成存款、貸款、投資理財、其他銀行服務四大類，以非交易金融資訊為主，並不涉及消費者個人資料。

正因為開放銀行 Open Banking 趨勢正式吹進台灣，民眾的帳戶資料、金融數據還給消費者，理財商品將大洗牌。

不同於金管會所定義的「三階段」，王儷玲表示，Open Banking 的發展，雖然第一階段不涉及消費者個人資料，但是走到未來，還是會讓我們的個資法解套，讓大數據、AI 真正發揮功能，現在大多只從銀行支付類的服務開始，但是未來 5-10 年，將進一步走到投資理財、保險商品的開放 API 等兩階段，一旦走到這三階段，就開始可以作量身訂做的投資理財計畫。

李長庚也表示，過去礙於場景的限制，有許多金融服務做不到，但是 Open Banking 開放後，把金融機構與第三方服務透過開放 API，做場景的界接，對個人來講，客戶資料就會產生很大的價值，進而在食衣住行的支付、投資理財等，都可以界接在一塊，享受生態系的生活便利。

不過，由於 Open Banking 讓「客戶資料共享」，外界擔憂恐使金融產品喪失競爭力，但李長庚表示，「他想法傾向比較樂觀」，因為金融業沒有場景、而第三方服務也想導入金融服務，Open Banking 從金融機構開始延伸，對客戶本身來說使用更方便，對第三方業者則多了客戶資料的加持，意味金融機構的價值更會大幅提升，當然一定會有競爭壓力存在，但是可以更刺激金融業加速數位轉型，將對金融商品發展、理財投資將更有利。