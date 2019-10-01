尖牙股表現平淡？分析師高喊亞馬遜可再漲40%

四大尖牙股 9 月表現不同調，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 大跌、Google 表現較好，但策略財富管理公司 (Strategic Wealth Partners) 總裁 Mark Tepper 仍傾向看好亞馬遜後市。

Mark Tepper 認為，亞馬遜三頭並進的策略，同時聚焦電子商務、雲端運算和廣告，因此是不可或缺的投資組合。

Mark Tepper 表示：「從電子商務角度來看，亞馬遜的價格和便利性無人能比，雖然他們現在大筆投資單日運送政策，但這只是短期的阻力，反而日後可以為他們帶來更多更多強勁力道。」

他補充，亞馬遜在雲端和廣告領域的業務享有高利潤，助使公司近幾年的成長。AWS 業務 (內含雲端運算業務) 2018 年營收年成長超過 45%。

Tepper 表示，「目前亞馬遜的交易價格在每股 1700 美元中斷，我們認為公允價格大概介於 2000 美元至 2400 美元區間，因此從這裏還有很大的上行空間。」

以目前的價位而言，邁向每股 2400 美元隱含著 39% 漲幅，也意味著亞馬遜能創史上新高點。

Alphabet

谷歌是另一顆受矚目的尖牙，Piper Jaffray 首席市場技術分析師 Craig Johnson 表示，尖牙股一直無法突破高點，這點持續拖累大盤。

Craig Johnson 表示。「你在這可以看見，就像大盤一樣，他們也沒有突破史上新高紀錄，過去他們引領大盤的力道，但現在不是了，如果這種情況沒有突破，恐將對市場造成一定程度的阻力。」

然而，Craig Johnson 認為 Alphabet 可能會脫離這個群組並獨立攀升。

Craig Johnson 說道：「這檔一直鞏固在約莫 1000 美元到 1300 美元這範圍，我認為谷歌會持續戮力往上攀升，但尖牙股可能會持續以相反方向走去。」

本季 Alphabet 漲幅 13%，今年迄今漲幅 17%，目前距離史上高點約莫還有 5% 的距離。