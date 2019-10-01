電競刺激 IDC：Q2遊戲電腦、螢幕出貨量年增16%

根據調研公司 IDC 全球遊戲預測資料顯示，2019 年 Q2 全球遊戲桌機、筆記型電腦、螢幕的出貨量將達到 10.4 千萬台，年增率成長 16.55%，較 2018 年為佳，主要歸功於 CPU 供給短缺改善以及定價調整後的綜合效果。

在 2019 年第二季，得益於支援光線追蹤設備的推出，遊戲筆記型電腦繼續佔據遊戲設備市場的最大市占率，年增率成長 12.7%。

遊戲桌機從 2018 年到 2019 年第一季歷經了一段艱難時期，然而出貨量之後便在 Intel (INTC-US) CPU 供給改善、GPU 存貨過剩緩解，以及定價調整後價格逐步回歸正常，最終實現了年增率成長 3.3% 的成績。

對中國進口關稅的擔憂也起了一定作用，推動了美國整體設備出貨量的成長。

而遊戲顯示器的需求也相當強勁，季度銷量也創下歷史新高。

IDC 研究經理 Jay Chou 表示：「新興市場，尤其中國的遊戲桌機的下降除造成供應商的恐慌，也預示著移動設備為遊戲市場帶來的劇烈衝擊。」

Jay Chou 說道：「在遊戲筆記型電腦持續主打便利攜帶的趨勢下，與遊戲桌機的差距也縮小。」

全球遊戲設備市場預測 (圖片: idc.com)

IDC 預測 2019 年全年遊戲桌機、筆記型電腦和顯示器市場將成長 9.6%，達到 4280 萬台。

與先前的預測相比，IDC 提升了短期預測，但下調了台式機和筆記本電腦的長期預測，同時提高了遊戲顯示器的預測。硬體方面，持續的投資及日趨普及的生態系統將有助於維持穩定的成長。

預計遊戲筆記型電腦仍將佔據銷量和收入的最大比例。其他領域 (如手機遊戲) 的發展在未來也可能會造成影響，而新興的遊戲模式 (例如雲端遊戲) 則可能會擴展玩家群。