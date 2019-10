歷史10月美股表現如何？對小型股而言尤其謹慎

儘管出現了許多驚人事件,包括川普彈劾案調查和激增的 IPO 市場逐漸消失,但 9 月對美股而言仍是相對看漲的月份,但投資人可能很想知道 10 月是否會重現史上另一個疲軟的單月走勢。

道瓊工業平均指數 9 月上漲 2.1%,標準普爾 500 指數攀升 1.8%,而納斯達克綜合指數小漲 0.4%。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 表示,自 1950 年以來,標普 500 指數 9 月平均下跌 0.5%,過去 20 年平均下跌 1.07%,以此看來,過去一個月的表現還不錯。

但是,在 10 月,美股最糟糕的情況可能還沒有結束,《股票交易員年鑑》稱為股票的「白虎月」。

Detrick 表示:「眾所周知,這是一個看跌月份,主要是因為它在 1929 年、1987 年和 2008 年發生了嚴重股災,但總體而言,這是個走勢相當平均的月份。」

如果排除這些重大事件,股市暴跌導致 1929 年經濟大蕭條,1987 年股市崩盤和 2007-08 年度金融危​​機,巧合的是,這一切都發生在萬聖節的同一個月,10 月對投資而言並不是那麼可怕的一個月。

他說,「自 1950 年以來,單月平均成長率為 0.8%,是第 7 高的月份。最近情況好得多,過去 10 年和 20 年中排名第 3。」(見下表)。

(圖: LPL Financial)

Detrick 還指出,總統選舉年之前的 10 月股市歷來表現不佳,但 1987 年歷史性的崩盤而影響了準確性。

他說:「雖然,大選前的 10 月向居全年第 11 位,但這主要是由於 1987 年跌幅高達近 22%,這讓事情出現偏差。」

(圖: LPL Financial)

現在,對於小型股而言,這種說法無疑是更讓人心驚。根據 Dow Jones Market Data 統計,按羅素 2000 指數 (RUT-US) 衡量,10 月小型股平均下跌 1.08%,是全年表現最差的月份。羅素 2000 指數在 10 月下跌的機率高達 47%。(參閱下表)

(圖: Dow Jones Market Data)

話雖如此,羅素 2000 指數在 9 月上漲了 2.3% 後,也許可以逆轉這一趨勢。去年,小型股指數創下 2008 年以來的最大跌幅,達 10.91%。

但是,市場一直在對川普總統遭彈劾調查、中美間貿易爭端以及面對全球經濟疲軟的全球貨幣寬鬆制度而陷入困境。WeWork 母公司 The We Co. 在需求低落情況下擱置了其公開上市的計劃,這也打擊了市場氣氛。

也許所有這些問題在人們眼前迴盪,股票投資人會出現意外的機會就更少了,股票基準或許能夠設法在 10 月爭取進一步的漲幅。