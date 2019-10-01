外資第一家！PayPal取得執照 打入中國支付市場

中國人行批准國付寶股權變更申請，PayPal 透過旗下美銀寶資訊技術收購國付寶 70% 的股權，成為第一家進入中國的外資支付機構。也意味著，PayPal 利用收購股權方式取得中國第三方支付的牌照，進軍中國市場，挑戰支付寶、微信兩大龍頭。

中國擁有全球最大支付市場，國際企業均在尋找機會打進中國市場。而在 PayPal 取得中國人行許可下，讓國際企業控股中國支付機構已從限制變為可能。

目前 PayPal 已在全球 202 個國家和地區，擁有超過 2.86 億活躍支付帳戶，使用 100 種貨幣進行交易，並且可使用 56 種貨幣進行提取現金服務。

為了進軍中國市場，2011 年底 PayPal 向中國人行提出中國支付牌照申請。而當時，對於外資背景的第三方支付公司，中國人行在牌照的發放上態度並不明朗。

不過，此次國付寶股權變更取得中國人行批准，顯示中國支付牌照已向國際開放，也展現中國金融市場對外開放的態度，而外資支付機構的准入限制正迎來鬆綁期。

而在這個利多消息之下，PayPal 股價上漲 1.360%，收在每股 103.59 美元。盤後股價仍續漲 0.1%，暫報每股 103.7 美元。

資料來源: investing.com

而目前中國支付市場的競爭已處於紅海，尤其是支付寶和微信支付使得該產業形成寡頭格局，因此 PayPal 如何發揮它的優勢，業界暫時抱持懷疑態度。

根據數據顯示，截至 2018 年底，財付通和支付寶的用戶滲透率分別為 86.4% 和 70.9%，兩龍頭均擁有龐大的客戶群，共同滲透率達到 93.3%，較 2017 年增加 4.2 個百分點，且非常接近於整體中國行動支付的用戶滲透率 (94.7%)。

從用戶使用的角度來看，PayPal 與中國國內支付產品相比，PayPal 較高的支付費率可能會成為其擴展市場的重要阻礙。

