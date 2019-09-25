標普2年後衝高到4500點？技術分析師：美股仍有機會強漲

從標普 500 指數的表現來看，美國股市仍保持在創紀錄的高位附近，技術分析師認為，一旦出現突破，強漲的機率仍高。
標普 500 指數週二 (24 日) 下挫，依然低於 3000 點的心理關卡，雖然今年從 1 月就開始強升，但以過去 12 個月計算，漲幅僅 2.2%。股票和債券之間也存在緊張關係，反映出人們對經濟疲軟的擔憂。
以 9 月份的表現來看，情況稍有改變，股市略見回溫，債券殖利率也走出月初的低點。
股市和經濟周期脫節已久
如果由技術面觀點，那麼只會針對圖表解釋，而不會在意經濟基本面。Oppenheimer 技術策略師 Ari Wald 表示，當前股市和經濟周期脫節的情況，已經存在了相當的時間。
Wald 認為，即使已見到殖利率曲線倒掛的現象，但預計股市仍將以大漲走向 2020 年總統大選。屆時中長線仍需重新評估，但以過去經驗來看，美國股市還要再向上 20-25%，上漲 17-20 個月才會來到高點。
Wald 表示，在歷經一段期間的盤整之後，預計未來上揚的可能性仍高，情況很像 2011 年及 2016 年的重演。美股歷經去年 12 月的暴跌之後，今年以來的表現很像在構築新的底部。
Wald 估計，標普 500 指數今年年底將在 3150 點到 3200 點之間，而明年將漲至 3500 點到 3600 點。
歷史經驗指向大漲
Fundstrat 創辦人及策略師 Thomas Lee 看法更為激進。他解釋，在二次大戰結束後，類似現在這樣，股市接近歷史高，但漲幅有限，12 個月漲幅不足 3%，20 個月漲幅不足 5% 的情況，只出現過 3 次。分別是 1952 年 7 月到 1954 年 3 月，1983 年 5 月到 1984 年 12 月，以及 2014 年 11 月到 2016 年 7 月。
他表示，以這 3 次的情況，在接下來 24 個月，平均的漲幅是 51%。也就是說，到 2021 年底，美股標普 500 指數可能衝上 4500 點。
刺激美股和標普 500 指數的潛在催化劑是什麼？美中貿易談判是其中之一。
最近幾週，圍繞貿易談判的情緒大幅增加，並已顯示出對美國和中國以外，全球經濟均受此一關鍵事件的強大影響。
由技術的觀點，Fairlead Strategies 創辦人兼首席技術策略師 Katie Stockton 認為，目前中長線指標已經出現新的購買信號，從動能的角度，不僅限於美國，即使是日本股市，都有潛在的活動。