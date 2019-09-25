標普2年後衝高到4500點？技術分析師：美股仍有機會強漲

從標普 500 指數的表現來看，美國股市仍保持在創紀錄的高位附近，技術分析師認為，一旦出現突破，強漲的機率仍高。

標普 500 指數週二 (24 日) 下挫，依然低於 3000 點的心理關卡，雖然今年從 1 月就開始強升，但以過去 12 個月計算，漲幅僅 2.2%。股票和債券之間也存在緊張關係，反映出人們對經濟疲軟的擔憂。

以 9 月份的表現來看，情況稍有改變，股市略見回溫，債券殖利率也走出月初的低點。

股市和經濟周期脫節已久

如果由技術面觀點，那麼只會針對圖表解釋，而不會在意經濟基本面。Oppenheimer 技術策略師 Ari Wald 表示，當前股市和經濟周期脫節的情況，已經存在了相當的時間。

Wald 認為，即使已見到殖利率曲線倒掛的現象，但預計股市仍將以大漲走向 2020 年總統大選。屆時中長線仍需重新評估，但以過去經驗來看，美國股市還要再向上 20-25%，上漲 17-20 個月才會來到高點。

Wald 表示，在歷經一段期間的盤整之後，預計未來上揚的可能性仍高，情況很像 2011 年及 2016 年的重演。美股歷經去年 12 月的暴跌之後，今年以來的表現很像在構築新的底部。

標普 500 指數走勢 (圖表取自 Yahoo Finance)

Wald 估計，標普 500 指數今年年底將在 3150 點到 3200 點之間，而明年將漲至 3500 點到 3600 點。

歷史經驗指向大漲

Fundstrat 創辦人及策略師 Thomas Lee 看法更為激進。他解釋，在二次大戰結束後，類似現在這樣，股市接近歷史高，但漲幅有限，12 個月漲幅不足 3%，20 個月漲幅不足 5% 的情況，只出現過 3 次。分別是 1952 年 7 月到 1954 年 3 月，1983 年 5 月到 1984 年 12 月，以及 2014 年 11 月到 2016 年 7 月。

他表示，以這 3 次的情況，在接下來 24 個月，平均的漲幅是 51%。也就是說，到 2021 年底，美股標普 500 指數可能衝上 4500 點。

刺激美股和標普 500 指數的潛在催化劑是什麼？美中貿易談判是其中之一。

最近幾週，圍繞貿易談判的情緒大幅增加，並已顯示出對美國和中國以外，全球經濟均受此一關鍵事件的強大影響。

由技術的觀點，Fairlead Strategies 創辦人兼首席技術策略師 Katie Stockton 認為，目前中長線指標已經出現新的購買信號，從動能的角度，不僅限於美國，即使是日本股市，都有潛在的活動。