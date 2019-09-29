〈台股風向球〉多空交戰轉折月 消息面與籌碼面不確定性增 將測關鍵支撐

台股上周周線終結連 5 紅，周五收在 10829.68 點，未能收復 5 日線、10 日線，台股交易員指出，盤勢將進入 10 月，能否延續 9 月行情成市場關注焦點，然而，美中貿易戰談判在即，且外資作多力道略見降溫，加上上周五美國費半指數跌逾 2%，消息面和籌碼面都顯示，投資人態度先趨於觀望，不排除回測月線支撐。

台股交易員認為，若貿易戰協商消息面未優於市場預期，大盤易跌難漲，可預期美中貿易談判前，難有一波行情。

據傳第 13 輪美中高層貿易談判將展開，時間可能訂在 10 月 10 日、11 日兩天，不過，美國最新表態，總統川普不會以解禁華為作為換取貿易協議的籌碼，意即，華為臨時豁免不太可能再次延長，由於豁免即將於 11 月到期，對科技股恐將造成一定的壓力。

不僅如此，上周五美股盤中時段，還傳出川普考慮限制美國對中國的投資，一旦屬實，殺傷力恐更甚貿易戰的威力。

川普政府對貿易戰態度時硬時軟，且美國明年總統大選前川普都會繼續以此做為選舉籌碼，因此，市場大多預測，貿易戰將是持久戰，即便 10 月不見得再次成為市場信心崩盤恐慌月，但可能會是轉折關鍵月。

法人也提醒，依過去貿易戰協商經驗，雙方正式會面後，容易出現利多出盡的壓力。

就籌碼面來看，不僅內資籌碼鬆動，自營商 9 月賣超超過百億元，外資積極加碼力道也減弱了，據統計，外資過去一周僅買超 18.1 億元，所幸買超台積電，且整體期貨淨多單維持在近 5 萬口水準，為大盤提供了支撐。

觀察外資周買超前 10 大標的以權值股為主，永豐金和台積電獲外資最多買超達 2.7 萬張，其中，對台積電買超金額達 73 億元，其次則分別有台泥、緯創均逾 2.6 萬張，元大 S&P 原油反 1、臺企銀和華通均超過 1.5 萬張，南亞科、第一金和華邦電則有 1.1 萬張以上買單。

台股交易員進一步指出，雖國際面不確定性高，但主要央行貨幣政策定調寬鬆，為市場挹注穩定的活水，與去年 10 月股災的外在環境不同，不至於需要過於恐慌，只是，美中貿易談判的不確定性高，使指數難以衝破前高壓力區，月線接下來將墊高到 10800 點附近，將成為多空交戰的重要關卡。