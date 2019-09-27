外資回頭轉買超台股22億元 大買台積電超過1.9萬張

台股今 (27) 日早盤開高，惟在高檔賣壓出籠下，指數紅翻黑，終場下跌 42.31 點，收在 10829.68 點，周線也收黑，中止連 5 紅。三大法人僅外資站在買方，轉買超 22.36 億元，投信賣超 6.22 億元，自營商賣超 29.57 億元，共賣超 13.43 億元。其中，台積電單日獲外資大買 1.9 萬張，近 3 日外資買超張數已超過 2.7 萬張。

台指期部分，外資加碼淨多單 2708 口，多單未平倉口數增至 52571 口；投信回補空單 766 口，空單未平倉口數降至 28137 口；自營商加碼空單 258 口，空單未平倉口數增至 3613 口。

外資買超前 10 名個股方面，台積電買超 19175 張、華通買超 12190 張、國巨買超 5619 張，其餘依序為耀華、華邦電、長榮、南亞科、富邦上証反 1、光寶科、台泥。

外資賣超前 10 名個股方面，元大滬深 300 正 2 遭賣超 20345 張、群創遭賣超 13846 張、新光金遭賣超 11627 張，其餘依序為中信金、元大 S&P 原油正 2、元大金、旺宏、彩晶、開發金、台達電。

投信買超前 10 名個股方面，台積電買超 1032 張、中美晶買超 850 張、旺宏買超 795 張，其餘依序為全新、華新科、同欣電、美時、茂林 - KY、正新、華航。

投信賣超前 10 名個股，華通遭賣超 2642 張、中石化遭賣超 1867 張、元大滬深 300 正 2 遭賣超 1495 張，其餘依序為建準、奇鋐、冠德、富邦上証、金居、聯茂、康控 - KY。

自營商買超前 10 大個股，晶電獲買超 1232 張、耀華獲買超 1221 張、國泰金獲買超 602 張，其餘依序為欣興、國喬、台達電、建榮、大宇資、聯電、雙鴻。

自營商賣超前 10 名個股，群創遭賣超 6646 張、新光金遭賣超 3781 張、旺宏遭賣超 1726 張，其餘依序為鴻海、南亞科、華通、嘉聯益、大成鋼、和鑫、中石化。

法人指出，台積電、大立光今日同步上漲，惟先前漲多的中小型股，皆出現獲利了結情況，壓抑今日大盤表現，但隨著時序進入 9 月營收及第 3 季財報公布期，仍可關注優異個股表現。