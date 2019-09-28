美股盤後 — 白宮考慮讓中概股下市 阿里巴巴嚇挫 美光暴跌逾 11%

週五 (27 日) 華爾街不安情緒籠罩，美中貿易戰恐開啟新一輪戰局，白宮傳出考慮限制美國對陸投資，將中企從美國證券交易所下市，中概股聞訊倒地。

此外，前日傳出華為豁免令不太可能再延期，美光財測不利、美國國際貿易委員會 (ITC) 受理格芯 (Globalfoundries) 發起 337 調查，相關科技、晶片股週五賣壓出籠，美股四大指數同步收跌。

週五 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊下跌 70.87 點，或 0.26%，收 26820.25 點。

那斯達克指數下跌 91.03 點，或 1.13%，收 7939.63 點。

標普 500 指數下跌 15.83 點，或 0.53%，收 2961.79 點。

費城半導體指數下跌 37.23 點，或 2.36%，收 1542.87 點。

標普 11 大板塊僅金融板塊獨強，資訊科技、通訊服務和能源股領跌。(圖片：Finviz)

白宮限制美國對陸投資消息，促使中概股一片血染，阿里巴巴 (BABA-US) 暴跌 5.15%、京東 (JD) 重挫 5.95%、百度 (BIDU-US) 重挫 3.67%。

此外，美國國際貿易委員會 (ITC) 受理格芯 (亦稱格羅方德; Globalfoundries) 發起 337 調查，相關科技、晶片股一片血染。

台積電 ADR (TSM-US) 揮別昨日大漲行情，下滑 2.04%、賽靈思 (XLNX-US) 下滑 1.33%、高通 (QCOM-US) 下滑 0.93% 與 Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.32%。

美光 (MU-US) 財測不利，其股價暴跌 11.09%，加劇費半跌勢。科林研發 (LRCX-US) 與應用材料 (AMAT-US) 重挫逾 5%

尖牙股方面，蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.49%；Netflix (NFLX-US) 下滑 0.087%；臉書 (FB-US) 下滑 1.67%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.83%。

台股 ADR 幾乎集體收低，日月光 ADR (ASX-US) 下滑 1.96%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.34%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.34%。

富國領軍金融股獨強，抑制道瓊擴大跌幅。富國銀行 (WFC-US) 週五任命 54 歲前紐約梅隆銀行執行長 Charlie Scharf 擔任富國銀行新執行長，其股價大漲 3.77%。

美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.76%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 0.52%；高盛 (GS-US) 上漲 0.36%。

華爾街分析

美中高層級貿易談判傳出將於 10 月 10 日華府登場，為期兩天，外界一片看好美中貿易樂觀前景同時，週五美股盤中時段，重磅傳出川普政府考慮限制美國對中國的投資，且殺傷力預料將比關稅戰威力更強。

中國國務委員兼外長王毅週五於聯合國大會上發言表示，關稅和貿易戰促使全球工業和供應鏈不安，甚至可能促使全球經濟陷入衰退。

投行 Raymond James 首席經濟學家 Scott Brown 表示：「這些消息都是極具破壞性的，只會增加不確定性，並且對商業投資構成很大的負面影響。」

然而，Scott Brown 指出，美中雙方過去在會談之前都採取積極的舉措，投資者永遠不知道這是否是為了達到某種利益採取的策略？

摩根大通資產管理全球市場策略師 Hugh Gimber 週五表示：「貿易談判對市場來說，這仍然是最重要的問題。過去幾週我們聽到的消息，我認為是美中雙方釋出善意，努力在未來幾週內展開更具建設性的談判。」

老牌外匯經紀商 Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示：「由於川普總統高度關注彈劾程序和吹哨者身分，市場預計，這漫長的彈劾過程可能會加速貿易協議在感恩節前提早達成。」