網路企業占美國經濟總值10% 創2.1兆美元商機

網路世代主導美國經濟，根據研究報告顯示，突飛猛進的網路事業公司在 2018 年占美國經濟總值的 2.1 兆美元，約占美國國內生產總值 (GDP) 的 10％。

這些代表的網路企業霸主有亞馬遜 (AMZN-US)、臉書(FB-US)、谷歌 Alphabet(GOOGL-US)，推特 Twitter(TWTR-US) 和優步 Uber(UBER-US)，不過這些科技行業也受到越來越多的業界輿論指稱他們有意進行市場壟斷，美國參議員呼籲對主要公司重新進行反壟斷審查。

該研究稱，網路業為美國經濟的第四大行業，僅次於房地產、政府機構和製造業。去年，製造業占美國 GDP 的約 2.3 兆美元。

該研究發現，美國擁有近 600 萬個網路領域的工作崗位，占美國工作崗位的 4%，而美國線上網路公司則占了 640 億美元的資本支出。該研究還發現，網路領域間接支援了另外 1300 萬個工作崗位。

2015 年，美國網路協會 (The Internet Association 統計，線上網路代表公司估計創造了 9662 億美元的業績，佔 2014 年 GDP 的 6%。

美國經濟分析局 (BEA)4 月估計，2017 年，「數位經濟」(digital economy) 佔 2017 年美國 GDP 的 6.9%，相當於 1.35 兆美元，在整體上排名第七。

該定義包括支持數字的基礎架構，電子商務交易和數字媒體，但不包括乘車共享服務以及與「共享」經濟相關的其他商品和服務。

該組織的首席經濟學家克 Christopher Hooton 表示，網路企業正為美國每個領域的經濟的創造就業機會和商機，並表示新的分析更證實了網路經濟趨勢的影響力。