美國貧富差距達50年來最大 經濟學家：減稅可能是原因之一

美國人口普查局週四 (26 日) 公布數據顯示，雖然美國收入的中位數，在 2018 年寫下新高紀錄，但美國最富有和最貧窮的家庭之間的差距，卻創下過去 50 年來新高。

人口普查局在其最新《美國社區調查》報告中表示，2018 年美國的收入不平等較 2017 年「顯著增加」，前次達到這樣被統計意義認可的水準，是在 2012 至 2013 年期間。

雖然從整體數據來看，美國經濟正快速發展，GDP 連 10 年成長，但這同時，貧富差距也在擴大，衡量收入不平等的吉尼係數 (Gini Index)，在過去 5 年都穩定上升。

根據 1 年期的美國社區調查數據，吉尼係數從 2017 年的 0.482 上升至去年的 0.485，看上去數字雖小，卻具有統計意義。吉尼係數最大為「1」，最小為「0」，愈接近 1 代表收入愈不平等，在 2006 年，美國的吉尼係數為 0.464。

美國家庭收入的中位數，在 2018 年來到 61937 美元，人口普查局稱，此數字創下史上新高。

佛羅里達大學經濟學家 Hector Sandoval 表示，2018 年，失業率已經很低，勞動力市場趨緊，導致工資上漲，這可以解釋家庭收入中位數的增加。但是，吉尼係數的增加，表明分配變得更為不平等，最高收入者收入增加的幅度更大，其原因之一很可能是減稅。

中佛羅里達大學經濟學家 Sean Snaith 認為，人口統計學是另一個重要的因素。目前有兩個龐大的人口群體，還未退休的戰後嬰兒潮是一端，他們即將退休，正處頂端；千禧世代與 Z 世代是另一端，他們處生涯早期，薪水較低。

從 2017 年到 2018 年，總計有 9 個州的不平等都明顯擴大，其中 3 個州是擁有大量財富的地方：加州、德州和維吉尼亞州。