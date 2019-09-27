墨西哥央行二度降息 經濟部長：還能再降

墨西哥央行 (Banxico) 週四 (26 日) 再度宣布降息，這是繼上個月 15 日央行創下 5 年來首次降息後的第二次調降指標利率。這回又再調降 1 碼(25 個基點)，將基準利率降至 7.75%，據瞭解這項決定是由 5 人組成的墨西哥央行委員會投票表決通過，此一決定也符合路透社分析師預期。

央行委員會表示，考慮到整體通膨脹的緊縮、經濟成長停滯不前，以及公債殖利率下滑，不排除未來再降息的可能性，他們更在會議後聲明，有兩位委員會成員甚至想將基準利率降至 7.5%。

鑑於通膨率首次降到央行三年來新低位，甚至在央行的目標 3% 以下，降息的呼聲仍高。

墨西哥經濟部長 Graciela Marquez 表示：「考慮到 CPI 通膨表現，墨西哥仍有很大的可能降息」。日前美國聯準會 (Fed) 的降息，同樣為墨西哥創造了「額外」降息的空間。

出口提振墨西哥披索走強。2019 年墨西哥經濟增速或略低於 1%。

高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家 Alberto Ramos 表示，除非披索受到重大衝擊或出現重大通膨意外，他預計墨西哥央行將在 2019 年底之前下調兩次 1 碼的降息，幅度比央行預期的要多。