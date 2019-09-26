美股早盤 — 美 Q2 GDP 符預期 舉報川普內容曝光 四大指數開低

週四 (26 日) 儘管美中貿易談判趨向樂觀，美國公布 Q2 GDP 季增年率終值報 2.0%，符合市場預期，顯示美國經濟穩步成長，但華爾街持續關注川普彈劾案。

美國國會週四 (26 日) 公布吹哨者檢舉內容，控訴川普利用白宮政府權力請求外國干預美國大選，美股四大指數早盤下滑，思科 (CSCO-US)、英特爾 (INTC-US) 領跌道瓊。

截至台北時週四 (26 日) 晚間 10 時 10 分許：

道瓊指數下滑 49.5 點或 0.18%，暫報 26908.5 點

那斯達克下滑 31.69 點或 0.39%，暫報 8045.69 點

標普 500 指數下滑 6.14 點或 0.20%，暫報 2978.73 點

費半指數下跌 3.64 點或 0.23%，暫報 1575.92 點

台積電 ADR 下滑 1.0% 至每股 45.46 美元

二年期美債殖利率下滑 0.030 至殖利率 1.654 %

十年期美債殖利率下滑 0.031 至殖利率 1.701%

紐約輕原油 (WTI) 下滑 1.01% 至每桶 55.92 美元

布蘭特原油下滑 1.04% 至每桶 61.74 美元

黃金上漲 0.25% 至每盎司 1516.15 美元

美元指數上漲 0.18% 至 98.86 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

今日關鍵數據

美國 9/14 當週初請失業金報 21.3 萬人，預測 21.0 萬人，前值 21.0 萬人。

美國 Q2 GDP 季增年率終值報 2.0%，預測 2.0%，初值 2.0%。

美國 GDP 季增年率表現 圖片：Zerohedge

焦點個股

超越肉類 (Beyond Meat；BYND-US) 與麥當勞 (MCD-US) 合作，在加拿大推出新的實驗性產品素食漢堡，超越肉類週四 (26 日) 盤前聞聲大漲 20%，開盤則壓回至上漲 11%。

除了聯邦貿易委員會 (FTC) 外，美國司法部也傳出將對臉書展開反壟斷調查，其股價開盤下滑超過 1.5%。

智慧健身品牌獨角獸 Peloton 週四那斯達克掛牌上市，最初發行價為 29 美元，交易代碼為 PTON，高盛和摩根大通為上市承銷商。

華爾街分析

美國總統川普正面臨彈劾調查，週三釋出的川普與烏克蘭總統的電話文本摘錄並沒有明確顯示，川普用金援換取調查競爭對手拜登之子。

然而，此通話內容並非逐字記錄，美國國家情報總局代理局長馬奎爾 (Joseph Maguire) 週四正向美國眾議院情報委員會作證。

舉報人於申訴書中指出，川普總統在 2020 年美國大選中利用其白宮政府權力請求外國干預。

摩根大通高級全球經濟學家 Joseph Lupton 在一份報告中表示，這提醒人們，美國的政治風險已滲入市場前景之中，雖然早期階段，彈劾結果尚不確定，而且參議院目前定罪的可能性非常低，但彈劾程序可能會放大 (或減弱) 其他迫在眉睫的地緣政治風險。

Wells Fargo Securities 股票策略師 Anna Han 表示：「風險承擔將真正取決於美中貿易戰發展。儘管短期內你可能會看到一些避險情緒，但從 3、6 或 12 個月角度來看，我們認為只要貿易談判沒有出現任何異常，市場就更勇於承擔風險 (risk-on)。」