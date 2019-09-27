好景不再？投行KeyBanc稱蘋果估值已失去吸引力

雖然 iPhone 11 造成熱議，引起果迷們搶購，但近來美國投行 KeyBanc 分析師 Andy Hargreaves 指出，蘋果 (AAPL-US) 將其核心業務 iPhone 移至訂閱服務的舉措，再加上蘋果股價已高，皆讓蘋果估值不再具有吸引力。

有著華爾街頂級分析師頭銜的 Hargreaves 將蘋果股票評級為「優於大盤」，蘋果 2020 會計年度每股純益 (EPS) 將達 12.50 美元，低於 FactSet 數據平均預期的 12.68 美元。

截至週三收盤，蘋果股票上漲 40% 以上，而標準普爾 500 指數上漲 19%。

蘋果股價走勢 (圖片: Investing)

他認為蘋果過去一直以來的競爭優勢在於 iPhone 等硬體產品核心業務，如今蘋果商業模式已轉變，他認為投資人如今要進場蘋果必須三思。

Hargreaves 指出，過去五年中，蘋果從每位用戶賺取的毛利潤，正以每年 10% 的年均速度放緩，他解釋道，蘋果想轉型成一間服務為主的公司，我們會根據其用戶增長和用戶毛利潤來進行評估，而以蘋果目前估值來看「實在不具有吸引力」。

Hargreaves 說道：「蘋果視頻、遊戲、新聞和信用卡方面的新服務，可能會提升投資者對蘋果新服務的信心。」

Hargreaves 補充道：「但似乎不太可能用這些新服務與市場競爭，況且比起新推出的服務，蘋果的競爭優勢更在於 iPhone 業務。」

蘋果過去一直以來的競爭優勢在於 iPhone 銷售 (圖片：AFP)

Hargreaves 認為蘋果的服務和硬體設備應該是密不可分的，「不過在我們看來，近來蘋果在硬體和服務之間的業務越來越不相關，」

估計目前擁有新 iPhone 的蘋果用戶數量為 4.2 億，不過這項數據在過去 12 個月中一直停滯不前。華爾街分析師認為，智慧型手機已達高度飽和，大幅度增長的機會有限，這表明 iPhone 用戶的增長將繼續疲軟。