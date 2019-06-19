分析師：iPhone需求恐持續疲軟 下修蘋果財測

美國銀行 KeyBanc 分析師 Andy Hargreaves 在觀察蘋果供應鏈後，發現 2019 下半年新 iPhone 零件的訂單要比去年 2018 年同期要減少 1000 萬件，加上果迷們得在 2020 年以前才能買到第一代 5G 網路的 iPhone 新機，意味著市場對於蘋果 iPhone 需求將持續下降。

Hargreaves 同時下調了他對蘋果的營收預期和 iPhone 銷售額，他指出，由於蘋果目前缺乏硬體更新、全球需求放緩，以及貿易佔持續打壓中國需求等可能性，恐怕會讓蘋果核心業務持續減弱，分析師預估蘋果將會降到每股 195 美元，遠低於目前市場價格。

儘管分析師對蘋果財測保持持謹慎態度，不過美國總統川普即將與習近平進行貿易談判，引發市場情緒樂觀，股價上揚，蘋果股價週三 (19 日) 走高，上漲 4.56 美元，或 2.35%，至 198.45 美元。

蘋果股價走勢 (圖片: Investing)

分析師對蘋果 2020 財測

每股純益 EPS：從 12.85 美元下調至 12.61 美元，

每單位 iPhone 成長率：從 5% 下調至 2%

營收：預計將減少 50 億美元至 2630 億美元。

市場普遍預期蘋果 2020 年，營收約為 2688 億美元，預計每股純益落在 12.65 美元。

此外，雖然一些分析師看好蘋果不斷擴大的新服務組合潛力，但 Hargreaves 預計，許多蘋果服務的成長將放緩，而 App Store 的營收分成政策，恐怕會存在風險。

他表示：「蘋果視頻、遊戲、新聞和信用卡方面的新服務，可能會提升投資者對蘋果新服務的信心」他補充道：「但似乎不太可能用這些新服務與市場競爭，況且比起新推出的服務，蘋果的競爭優勢更在於 iPhone 業務」。