蘋果通過新專利：可望新增AirPods滑動控制功能

美國專利商標局於近期發布了蘋果 (AAPL-US) 的一項專利申請，涉及 AirPods 和其他尚未上市的產品。

儘管目前的 AirPods 具有點擊控制功能，但蘋果此次專利也表明，未來 AirPods 可望再新增滑動控制，達到調整音量或其他功能的可能性。

且該專利也適用於其他未來的設備，包括智慧型眼鏡及耳掛式耳機等。

蘋果的專利涵蓋了影音播放功能和其他操作，這些操作可以使用 AirPods 中的控制器進行控制。

該控制器可藉由分析傳感器的數據以確立 AirPods 的運行狀態，例如，使用者從耳朵中取出耳機，該控制器便會自動暫停音樂播放。

蘋果最新的 AirPods 支援點擊功能，蘋果並於聲明中表示：「你還可以自由佩戴一隻或兩隻 AirPods，並且在聽音樂時透過輕按兩次來播放或跳過音樂。」

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

而在本次蘋果專利申請觀察，未來使用者將可望可以透過上下滑動之方式，控制 AirPods 音量。

除此之外，也可以透過使用電容感應電路和輸入輸出設備來發出指令以操作 AirPods，例如，使用者可以透過用手指敲擊 AirPods 或滑動手指輸入指令。指定手勢包括滑動、輕擊及手指觸摸等。

該專利也適用於未來的其他設備

蘋果表示，除 AirPods 外，其他設備也可以使用此專利，例如，平板電腦、手機、媒體播放器及其他手持式或便攜式設備如手錶吊墜設備等。

近期，華為的新款 Mate P30 Pro 智慧型手機的側面也引入了觸摸控制功能，無需物理按鈕即可控制音量。

美國專利局發布的蘋果專利申請已於 2018 年第一季提交。有鑒於此僅為一項專利申請，相關產品的上市資訊仍無從獲知。