〈川普遭彈劾〉吹哨者檢舉內容公布 指控白宮試圖掩飾通話紀錄

美國國會週四 (26 日) 公布吹哨者的檢舉內容，指稱川普濫用職權，「誘使外國干涉」明年美國大選，吹哨者認為，川普的舉動大膽而令人震驚，使白宮官員迅速展開掩飾行動，要將電話紀錄加以「封鎖」。

這則舉報內容圍繞在 7 月 25 日川普與烏克蘭總統 Volodymyr Zelensky 的通話紀錄，川普利用總統職位的力量，向烏克蘭總統施壓，要求他調查民主黨總統參選人拜登 (Joe Biden) 及其子 Hunter Biden。

檢舉內容稱，此次通話讓許多白宮官員深感不安，他們嘗試將通話記錄放到一個通常用於存放敏感機密資訊的系統，加以隔離封鎖。白宮律師指示，要白宮官員將通話內容，從通常儲存這些資料的電腦系統中刪除。

吹哨者指出，超過 6 名白宮官員提供了相關訊息。身份尚未公開的吹哨者在檢舉信中寫道：「對我而言，這一系列行動凸顯出白宮官員了解電話中所發生事情的嚴重性。」

美國國會公布檢舉內容

眾議院議長：政府刻意掩飾

民主黨籍眾議院議長 Nancy Pelosi 表示，若依檢舉內容來看，這是政府對此事的刻意掩飾。她強調，川普已經背叛他的就職宣誓、美國的國家安全及選舉的公正性。

代理國家情報總監 Joseph Maguire 週四出席眾議院情報委員會聽證會，情報委員會主席 Adam Schiff 會後表示，檢舉內容為需要調查的指控內容提供了很好的指南，顯然有許多人了解這個事件，委員會希望與他們對話

根據吹哨者舉報內容，川普的私人律師 Rudy Giuliani，是此次工作的「中心人物」，並與 Zelensky 的主要顧問會晤。司法部長 William Barr 似乎也參與相關的合作調查。

川普想揪出提供吹哨者情資的線民

據《紐約時報》報導，吹哨者是一名中央情報局 (CIA) 的男性幹員，此人一度被指派在白宮工作，之後又回到 CIA。

華盛頓的這一事件令美國股市持續承壓，標普 500 指數近 5 日內第 4 天下跌。

美國總統川普在週四表示，向吹哨者提供他與烏克蘭總統通話內容的人都「接近間諜」，他想知道這些人是誰，暗示他們都犯下叛國罪。

白宮新聞發言人 Stephanie Grisham 表示，公布吹哨者文件並未改變任何事實，這些內容無非是該事件的第三手敘述和拼湊的新聞剪報的集合。總統已經公布了通話紀錄，因為他沒有什麼可隱瞞的。