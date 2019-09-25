分析師：2021年蘋果5G iPhone銷量將達2億支

由於蘋果 (AAPL-US) 與高通 (QCOM-US) 今年 4 月達成世紀和解，市場普遍預期明年蘋果 iPhone 會有大幅度更新，升級成搭載高通 5G 晶片的智慧手機，根據 appleinsider 網站報導，投行 Jefferies 分析師 Kyle McNealy 認為，華爾街似乎低估了蘋果 iPhone 步入 5G 市場的競爭力。

由於高通 5G 晶片已達出貨階段，而蘋果的供應商英特爾 (INTC-US) 還在研發階段，因此蘋果與高通和解後，華爾街皆推測明年蘋果將推出 5G 手機。

高通 5G 晶片 (圖片: appleinsider)

目前蘋果最新的一系列產品 iPhone 11、 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 皆是使用英特爾 (INTC-US) 的內建晶片。

儘管華爾街一致預期蘋果在 2021 會計年度 iPhone 銷量為 1.9 億支，比 iPhone 系列產品 6 年平均出貨量低 9%，但分析師表示，儘管這統計數字相當低，但投行 Jefferies 預測，2021 年 iPhone 銷量應該接近 2.08 億支。

Jefferies 分析師認為儘管蘋果用戶更換 iPhone 的平均週期為 3 年，市場仍不應低估消費者對蘋果手機的需求，並指出 5G iPhone 新世代網路對用戶的高度吸引力。

分析師預期服務收入也會是蘋果的主要收入來源，估計到 2020 年蘋果每項配有產品的收入將達到 38 美元，高於 2017 財年的 25 美元，預期增長 14%。

他認為，iPhone 銷售量的明年收入增長的訂閱假設幾乎依賴「新 iPhone 用戶」的訂閱服務收入，蘋果即使只賣出 900 萬台的差價，就能獲得 3.42 億美元的年服務收入，估計到 2020 會計年度，蘋果服務收入顯然將佔銷售額的 20% 和營業利潤的 38%。

Jefferies 投行將蘋果每股目標價定在 260 美元，成為蘋果分析師中最高的目標價之一。

「鑒於蘋果仍位居高端科技的主導地位，不可小覷 5G iPhone 的影響力」McNealy 在報告中寫道。