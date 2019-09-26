陸廠產能開出 韓媒：55吋LCD今年恐跌破100美元

鉅亨網編譯林薏禎 2019年9月26號13點29分

近年受大陸面板產能開出，液晶電視面板 (LCD) 價格大幅下滑。據韓媒《Business Korea》報導，55 吋 LCD 面板近期恐跌破 100 美元，價格持續承壓，對南韓面板供應商來說，LCD 面板業務為產業重建帶來層層阻礙。

液晶電視面板價格下滑持續不斷。IHS Markit 指出，今年 9 月 55 吋 LCD 平均價格已降至 102 美元，連續 5 個月下滑，且今年至今下跌幅度超過 30%。

其他尺寸面板也難逃跌勢，65 吋和 50 吋 LCD 面板平均價格分別較上月下滑 4% 和 5%，平均價格至 167 美元和 84 美元。

市場分析，LCD 價格急遽下滑歸咎於京東方、CHOT、CEC-Panda 等中國面板供應商出貨量高速成長，供過於求的情況下，面板產業掀起一波價格戰。市場預計，中國 LCD 面板市佔率有望在近期突破 50% 大關。

圖：中國調研機構群智諮詢

IHS Markit 預計，就出貨量來看，中國供應商在 LCD 面板市場市佔將自第 2 季的 45%，到第 4 季突破 50%，來到 50.2%。此前數據顯示，2017 年中國供應商市占率仍為 30%，不到三年的時間便上升近 20%，產能維持強勁。

另一方面，南韓供應商表現依舊低落。2017 年，LG Display 以及三星 Display 合計市佔率達到 35.9%，不過市場估計，截至今年第 4 季，雙方合計市占率恐跌至 27.6%。

不過，在銷貨收入方面，LG Display 仍是市場第一，市占率達 22.3%，超過京東方的 17.4%。市場認為，儘管南韓面板供應商加快 LCD 業務重組，京東方仍然很有可能超越 LG Display，拿下銷售市佔寶座。