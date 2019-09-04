供給過剩壓低市價 三星60%電視採購台灣、大陸LCD

近年來面板業因中國製造商大量開出產能，供過於求的狀況下，也使得今年面板價格不斷下跌，其中 LCD 製造部份由於各廠品質相同下，大量供給也侵蝕了三星旗下面板子公司的 LCD 營收，三星旗下面板廠所生產的 LCD，已逐漸被低價的中國和台灣的 LCD 所取代，使得三星公司、甚至是韓國 LCD 面板業出現困境。

根據 IHS Markit 指出，三星 2019 年電視出貨量為 4400 萬台，而 4400 萬台中，三星子公司三星顯示供應的 LCD 比重僅 37.7%，也就是 1660 萬台，而剩下的約 6 成則是向中國和台灣面板廠採購。

新韓金融投資表示，目前中國已有 3 條 10.5 代 LCD 產線開始進行生產，韓國的 8 代 LCD 產線已喪失競爭力；且於 8 月底時，更有消息稱道，LCD 的產業狀況正持續惡化，三星顯示近期將停止運行部分 L8 的生產線。

LCD 面板自中國廠商開出大量產能後市場已逐漸見紅 (圖: CNYES 資料照)

而跟據韓國科技媒體《etnews》報導，LCD 價格持續下跌、產業環境惡化，促使三星顯示器提前減少 LCD 生產線的開工率。在中國企業啟動 10.5 代面板廠，順利提高開工率後，65 英寸以上大型面板價格便開始持續下跌。

不僅如此，三星電子原本的 LCD 客戶也開始偏向價格更低、質量相當的中國產品，因此上半年三星顯示器在 LCD 中心大型事業中開始出現營業損失，損失規模約達 400～500 億韓元左右。

三星電子認為，中國進軍大型面板市場影響韓國高端產品的競爭力，未來也很難維持利潤，導致三星電子提前執行 LCD 停產計劃，而目前三星顯示也專注於 QLED 的發展與研發上，以繼續保持面板市場的競爭力。