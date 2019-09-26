今年第三度！菲律賓央行宣布降息一碼

有鑑於國內經濟放緩與通膨溫和，菲律賓央行 (Phylippine Central Bank) 今(26)日宣布三度降息，將基準利率調降一碼至 4%，符合市場預期。

ING 銀行馬尼拉經濟學家 Nicholas Mapa 表示，去年在央行利率緊縮政策下，國內資本流動陷入低迷，降息將為菲律賓經濟釋放更多成長動能。

今年第 2 季，菲律賓經濟增長達 5.5%，低於政府設立 6%-7% 的目標區間，創 4 年來最低增速。據了解，主要原因在於預算決議延誤，導致國家支出受到限制。

此外，央行實行降息，部分原因也和大宗商品價格穩定有關。菲律賓 8 月通膨率為 1.7%，創近 3 年來最低水平，同時將今年通膨水平拉至 3%，穩定落在央行設立的 2%-4% 目標區間內。

在 5 月和 8 月的利率會議中，菲律賓央行分別調降一碼，本次降息揭示該國央行在利率政策上的顯著轉變。為了抑制通膨，央行去年共調升 175 個基點，基準利率達到 4.25%，創下十幾年來最高水平。

本月中，歐洲央行 (ECB) 與美國聯準會 (Fed) 接連宣布降息，掀起一波全球降息潮。越南與印尼央行此前分別宣布降息一碼。不過，泰國央行昨 (25) 日下調今年經濟增速至 2.8%，但仍維持利率不變。