LCD產線8月恐停產 三星Display將全力衝刺OLED面板

中國面板廠在 LCD 市場步步進逼，紅海策略已向上延燒至高利潤的大尺吋面板，導致大尺吋面板價格持續下滑。而今 (24 日)BusinessKoare 報導指出，三星 Display 表示不再延後 OLED 的生產投資計劃，預計將在 8 月份停止現有的 LCD 面板生產線，將其轉換為 OLED 生產線。

韓國面板產業界傳出三星 Display 計劃在本月底或下月初對量子點 OLED（QD-OLED）電視面板的投資規劃做出最終決定。三星 Display 曾計劃在今年 4 月宣布電視 QD-OLED 的投資規劃，但後來這個計劃已向後順延。

知情人士指出，三星 Display 已決定將電視面板生產轉向 QD-OLED，只剩下細節需要討論。同時，為了達到 2021 年 QD-OLED 的產量目標，這次移轉生產線會如期進行。

業內觀察人士則認為，三星 Display 將於 7 月份開始採購設備，並於 8 月停止在天安市的 LCD 產線，並將其轉變為電視 QD-OLED 產線。根據了解，此次總投資額將達到 2.5 兆韓元（21.5 億美元），接近 3 兆韓元（25.8 億美元）。

不過，摩根士丹利指出三星 Display QD-OLED 設備出現量產問題，可能進一步影響 8 代線產能移轉時程，最壞的情況甚至到明年第一季才會轉換。

此外，摩根士丹利也表示，受到中美貿易戰壓抑下游終端需求等影響，TFT-LCD 電視面板跌幅在 6 月下旬明顯擴大，包括 32 吋、43 吋面板跌幅均達到 2.4%，而 4K 55 吋及 65 吋面板則續跌 2.1%、1.4%，表現不如市場預期。

若再加上三星 Display QD-OLED 產線轉換不順的問題，TFT-LCD 面板供過於求情況將延續，這波面板價格跌勢可能將一路持續到下半年，而且幅度恐超出預期。