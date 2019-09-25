全球金融業裁員不停！傳三菱日聯將裁掉一半港、星、 雪梨證券業務員工

據《彭博社》引述知情人士透露，日本最大銀行三菱日聯金融集團 (MUFG) 計畫將香港、新加坡和雪梨 150 多名證券業務員工，裁掉約 50%。

因考慮事項尚未公開，要求匿名的知情人士表示，三菱日聯金融集團裁員重點將落在證券業務的銷售和交易部門，最終決定可能最快在週三做出。

此前，野村控股、德意志銀行等公司也裁減了交易部門的工作崗位，而三菱日聯金融的執行長 Kanetsugu Mike 5 月份時曾經表示，該行的全球銷售和交易業務一直處境不佳，需要進行評估。

三菱日聯金融駐東京的代表表示：「我們一直在不斷評估所有佔有一席之地的市場業務，以確保我們保持競爭力並能貼近客戶，但我們不對個案發表評論。」

英國《金融時報》上週曾報導過，三菱日聯金融集團的證券業務將會裁員。

今年早些時候，三菱日聯金融將香港利率交易業務職能遷至倫敦，稱東京也在交易同樣的產品，因此同時在香港運營從成本上不太划算。該行也在倫敦裁員，不過 7 月份時表示計畫在該市削減 50 個管理職位。

歐洲領軍、全球金融業大吹裁員風

外電報導，全球銀行業在今年已宣布的裁員人數接近 6 萬人，並且其中幾乎大部分的裁員都在歐洲地區。

近期以來，歐洲地區的負利率和經濟放緩促使包括德國商業銀行 (Commerzbank) 在內的放貸機構加快了成本削減的步伐。

德國商業銀行在上週表示，計劃將裁員 4,300 人，深化了三年前開始的組織重整，這也使得今年全球銀行業的裁員總人數達到了 58200 人，其中更有 90% 的裁員發生在歐洲地區。

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 目前也正計劃在 2022 年之前解僱 18,000 名員工，以降低成本損失。另一方面，西班牙、英國和法國的裁員人數也接近幾千人，主要是為了支撐獲利能力。

歐洲金融業似乎正吹著寒風，在先前，由於過去幾季獲利不佳，瑞士最大銀行瑞銀集團 (UBS) 也傳出將重整投資銀行部門，並裁員上百人，以改善營運。法國第三大銀行也曾在 4 月份時宣布裁員 1600 人，主要都集中在銀行投資部門。

(本篇文章不開放予合作媒體轉載)