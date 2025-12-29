鉅亨網新聞中心 2025-12-29 16:20

中國近日有網友發布影片抱怨，自己 6 年前花費 3 萬 6 千多人民幣購入的鑽戒，如今想要變現時，卻被回收商告知僅值 4、5 百人民幣。如此懸殊的落差，讓她難以接受，也迅速引發網友熱議。

「鑽石恆久遠、一顆永流傳」神話破滅！幾萬鑽戒回收只剩幾百。(圖：Shutterstock)

值得注意的是，類似情況並非個案。近年來，愈來愈多消費者在嘗試出售當初高價購入的鑽戒時，才驚覺其二手價格遠低於想像。

曾被「鑽石恆久遠，一顆永流傳」深植人心的鑽石，正在現實市場中出現劇烈的貶值。

鑽石「保值」的形象，源自於長期壟斷全球鑽石市場的戴比爾斯集團（De Beers Group）。

該集團透過掌控礦源、限制產量，並結合愛情象徵的情感行銷，成功將並非極度稀缺的鑽石，塑造成奢侈品與保值資產的代名詞。

然而，事實上消費者在購買鑽戒時所支付的高額價格，只有一部分反映在鑽石本身，多數成本來自品牌行銷、門市租金、設計溢價以及情感故事的包裝。

現在，這套長年運作的神話，近年來正被「培育鑽石」迅速瓦解。

培育鑽石並非仿製品，而是透過高溫高壓或化學氣相沉積技術，在實驗室中模擬天然鑽石生成環境所合成的晶體。

其碳原子結構與天然鑽石完全相同，莫氏硬度同為 10，折射率與色散值亦無差異，即便專業鑑定師僅憑肉眼也難以分辨。

隨著技術成熟，培育鑽石的生產成本大幅下降，從早期每克拉動輒數千美元，降至如今的數百美元甚至更低。

中國掌握產能，價格全面下探

更關鍵的是，中國已成為全球培育鑽石的主要供應國。

僅河南一地的產量便占全球六成以上，其中豫東小城柘城年產約 800 萬克拉，被譽為「世界鑽石之都」。充足產能、完整供應鏈與相對低廉的能源成本，使培育鑽石零售價一路下滑。

目前，一克拉高品質培育鑽石的價格僅約 2、3 千元人民幣，而同等品質的天然鑽石仍動輒 4 萬人民幣以上，價差高達十倍。

對講求性價比的年輕族群而言，同樣的預算，購買天然鑽石可能只能選擇 30 分的小克拉款式，若改買培育鑽石，卻能直接入手 2 克拉的「大鑽」，吸引力不言而喻。

培育鑽石的崛起，直接挑戰天然鑽石的「稀缺性」說法。全球天然鑽石實際儲量高達 25 億克拉，而在實驗室中，僅需 7 至 20 天即可培育出 1 克拉高品質鑽石。

面對衝擊，鑽石巨頭被迫調降價格。戴比爾斯一年內兩度下調原鑽售價，但庫存仍持續堆積，市場壓力不減。

在此背景下，天然鑽石的二手回收空間進一步被壓縮。回收商只依據裸石的 4C 標準（克拉、顏色、淨度、切工）計價，品牌、設計與情感價值一概不計。

市面上約九成婚戒為 30 分以下的小克拉鑽石，流通性本就有限，回收價格往往僅剩原價的 1% 左右，於是便出現「3 萬 6 人民幣買入，回收只值幾百」的尷尬局面。

鑽石回歸裝飾本質、黃金更保值

6 年前以 3.6 萬人民幣購入的黃金，如今價值早已翻倍，形成鮮明對比，也讓更多消費者重新審視鑽石的「保值屬性」。

專家指出，鑽石並非天生保值，其價值長期建立在行銷與壟斷之上。隨著培育鑽石打破產業結構，也重塑了消費者認知。