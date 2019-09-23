勤誠Q3營收可望季增近1成 Q4旺季效應增溫登全年高峰

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 第 3 季受惠中國客戶拉貨動能逐步回溫，營收可望季增近 1 成，在雲端數據中心需求回升下，旺季效應可望在第 4 季充分顯現，帶動營收季增幅上看 2 成，營收表現登全年高峰。

相較上半年，勤誠下半年受惠市場庫存壓力減緩，中國客戶拉貨動能回溫，訂單能見度雖優於上半年，仍處於相對偏低水準，第 4 季起可望明顯回溫，而美系客戶能見度則持平。

法人預估，勤誠 9 月營收將與 8 月持平，估第 3 季營收可望季增近 1 成，且由於中國客戶比重拉高，毛利率將較第 2 季下修，預估第 3 季每股純益將較第 2 季稍微下滑，但仍將優於第 1 季表現。

勤誠指出，今年伺服器市場成長力道趨緩，加上受美中貿易戰再度升溫影響，經貿環境充滿變數，使美中地區客戶第 3 季下單偏保守，預計第 4 季雲端數據中心需求將回升，傳統旺季效應可在第 4 季顯現，營收季增幅上看 2 成。

勤誠近年除美、中兩大地區客戶外，也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場等新市場，隨著 5G 基礎建設逐步到位，雲端數據中心及 AIoT 等相關應用市場，仍將持續推動伺服器需求成長，邊緣運算相關伺服器的需求也應運而生，目前相關機殼已送樣機給各地客戶測試，處於 NPI(新品量產導入) 階段，也與 OEM、ODM 廠合作，預計明年正式量產。

勤誠前 8 個月累計營收 41.92 億元，年增 4.72%。第 2 季稅後純益 1.95 億元，季增 4.84%，年增 47.88%，每股純益 1.63 元。上半年稅後純益 3.82 億元，年增 1.05 倍，每股純益 3.19 元。