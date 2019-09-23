海外資金匯回上路月餘 共14件申請 金額約25.8億元

台商海外資金持續回流，財政部統計，海外資金匯回專法上路月餘，截至昨 (22) 日止申請匯回海外資金共 14 件，累計金額 25.82 億元，目前已有 3 件通過審核可享租稅優惠，國稅局官員說，申請資金匯回的營利事業全都將用在實質投資，部分個人台商則準備將停泊在香港資金匯回。

海外資金匯回專法 8 月 15 日實施以來，五區國稅局陸續接到台商諮詢案件，截至昨天為主，包括台北、高雄國稅局、中區與北區國稅局累計收到 14 件申請匯回申請案件，其中北區與中區國稅局各收到 5 件申請、高雄國稅局與台北國稅局也分別收到 2 件申請案。

進一步分析這些匯回申請案，來自個人申請案有 6 件、金額 8.8 億元；營利事業申請共 8 件、金額約 16.93 億元。

中區國稅局官員說，營利事業申請資金匯回幾乎都是為了支應台灣投資所需，個人則是長年在香港經商的台商，打算落葉歸根將錢匯回台灣進行投資或其他運用。

至於以個人名義申請資金匯回者，是否與香港反送中有關？官員對此回應，不清楚個人資金匯回動機是否與香港情勢有關，但可以確定的是，前來諮詢申請者，幾乎都打算進行實質投資，部分個人匯回案例甚至還影響其身邊朋友，跟著起心動念，打算跟進申請走專法路線將資金匯回。

不過，官員提醒，走專法匯回資金除了可享有稅負優惠，後續也要考量資金用途與規劃，建議先經過評估後再選擇以何種管道匯回。