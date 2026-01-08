鉅亨網記者劉玟妤 台北
伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 持續深耕 AI 伺服器業務，並在 2025 年布局機櫃零組件業務，加上既有專案與新專案持續挹注，帶動去年 12 月營收達 27.1 億元，年月雙成長，創單月新高，2025 全年營收 220 億元，年增逾 5 成，同步寫新猷。
勤誠 12 月營收 27.1 億元，月增 33.1%，年增 68.4%；第四季營收 67.4 億元，季增 19%，年增 74.4%；累計 2025 全年營收 220 億元，年增 51.6%。
勤誠指出，受惠 AI 伺服器與雲端資料中心專案多具延續性，且持續進行技術迭代與升級，帶動相關需求穩定成長。此外，自 2025 年布局機櫃零組件業務發展進展順利，隨著配合客戶拉貨時程推進，以及既有專案與新專案出貨陸續轉入量產階段，挹注全年營運表現。
根據研調機構 Digitimes 預估，2025 至 2030 年全球伺服器出貨量年複合成長率 (CAGR) 將達 5.1%。勤誠將順應此產業趨勢，將持續深化伺服器機構解決方案的研發與製造能量，進一步強化競爭優勢並挹注中長期成長動能。
同時，勤誠也將密切關注全球政經情勢、匯率波動等外部變數，透過彈性營運策略、全球化布局及產品組合多元化發展
下一篇