伺服器機殼廠勤誠 ( 8210-TW ) 持續深耕 AI 伺服器業務，並在 2025 年布局機櫃零組件業務，加上既有專案與新專案持續挹注，帶動去年 12 月營收達 27.1 億元，年月雙成長，創單月新高，2025 全年營收 220 億元，年增逾 5 成，同步寫新猷。

勤誠指出，受惠 AI 伺服器與雲端資料中心專案多具延續性，且持續進行技術迭代與升級，帶動相關需求穩定成長。此外，自 2025 年布局機櫃零組件業務發展進展順利，隨著配合客戶拉貨時程推進，以及既有專案與新專案出貨陸續轉入量產階段，挹注全年營運表現。

根據研調機構 Digitimes 預估，2025 至 2030 年全球伺服器出貨量年複合成長率 (CAGR) 將達 5.1%。勤誠將順應此產業趨勢，將持續深化伺服器機構解決方案的研發與製造能量，進一步強化競爭優勢並挹注中長期成長動能。