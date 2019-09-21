〈降息投資術〉全球央行接力高鴿 低利時代兩大類資產出頭

為降低貿易戰對經濟成長動能的衝擊，包括美國聯準會等央行接力祭出量化寬鬆策略，市場利率持續低檔徘徊，投顧認為，低利率時代建議可從債券與黃金切入，抓住投資契機。

其中債券部分，法人點名，全球債券、新興國家當地貨幣債券與當地貨幣債券為核心，並適度納入美元複合債券，提高防禦力。

聯準會於接連在 7 月、9 月啟動降息這是時隔 10 多年後再次開啟降息循環，從聯準會點陣圖中位數與會後聲明研判，今年底再次降息機率不高，但市場低利率已是不爭事實，該如何在量化寬鬆中找尋投資標的、賺取收益成投資當務之急。

富蘭克林證券投顧表示，第 4 季國際貿易情勢與地緣政治將持續左右全球金融市場表現，儘管近期美中展現和解契機，但在最終協議出爐前仍不可掉以輕心，預期在 2020 年美國總統選舉前，美中博弈與交鋒仍是常態。

富蘭克林證券投顧指出，各國政府釋出將採取寬鬆的貨幣或財政政策因應，有助維繫景氣與金融市場表現，值此政策與政治面主導景氣與投資情緒的關鍵時刻，現階段資產組合宜做好兼顧防禦與成長的均衡配置。

保德信美國投資級企業債券基金毛宗毅則認為，全球吹起降息風潮，根據過去經驗，降息後兩年內投資美投資企業債券正報酬機率為 100%，平均績效約 15.7%，反映美國投資企業債券為投資人在降息循環中攻守兼備的最佳選擇。

此外，黃金也可望在低利時代重啟漲勢，富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬 ‧ 蘭德表示，從長期投資的觀點來看，持續看好支撐金價的四大因素，包括全球央行的寬鬆貨幣政策、地緣政治緊張局勢、全球經濟成長的擔憂及全球央行增持黃金，這些都有利於金價及金礦類股表現。

法巴銀行財富管理團隊也點名看好黃金表現，法巴銀行表示，金價近日一舉突破每盎司 1500 美元大關，預期經歷大幅度的上漲後，近期將出現盤整。

此外，對沖基金、私募股權及結構性產品等多元化投資可抑制風險的作用，對實際孳息率走低及對貿易緊張局勢不明朗的擔憂，讓有避險功能的黃金更具吸引力。