「橘色世代」如何舊錢留住、新錢進來？ 理財掌握三策略

年齡 45-65 歲的族群被稱為是「橘色世代」，特別是到 55 歲後，陸續面對退休議題，同時逐漸有資產傳承需求，如何掌握這個階段的理財方向，才能讓「舊錢留住、新錢進來」？

台新銀行通路營運事業處執行副總經理黃培直提出，「多元投資分散風險」、「打造穩定金流」以及「傳承有形資產與無形理財觀念」等三策略；產品布局上，理財商品處副總經理盛季瑩則建議，將臨退休族群可布局固定收益產品打造穩定現金流，在資產傳承的規劃上，則建議運用保險、信託等配置，達到傳承效果。

根據台新銀行大數據資料顯示，橘色世代是高端消費族群，對生活品質有較高的要求，在理財方面也重視多元布局；多數橘色世代同時要負擔照料父母與養育子女的支出，因此，在家庭及教育的人均消費高於其他各年齡層；黃培直表示，橘色世代理財應著重資產增值，透過多元布局並以穩健型理財商品為核心，不短線進出追求高獲利，以達到支應開銷與累積資產等目的。

橘色世代通常希望退休後在經濟上能無須仰賴子女奉養，可從容為自己的人生打造幸福下半場；針對退休理財的規劃，盛季瑩建議可運用如「還本型壽險、定存與債券」等保守型金融產品，再透過金融專業服務團隊的理財配置，降低市場波動；此外，也可配置固定收益型商品，如選擇配息率較確定的債券商品，讓「舊錢留得住、新錢進得來」，也可讓退休後的生活無後顧之憂。

此外，在向下扎根的兒童理財部分，黃培直指出，台新銀行創新將家庭會員結合 YBO（Young Banker Officer）兒童帳戶，滿足全家人各階段理財需求，並提供專業諮詢及建議，同時，也獨家打造「小小銀行家奇幻牧場」桌遊，透過遊戲互動培養孩子的理財觀念。

至於資產傳承的理財規劃，盛季瑩建議，橘色世代可善用保險「資產保值」的效果，以及「指定受益人」的功能，除了能避免後代發生爭產紛爭之外，還能照顧到真正想照顧的人；此外，也可善用信託規劃，透過專業團隊的管理，達到守護與掌握資產的目的。