〈國泰金經濟調查〉基本工資上漲 大額消費意願連降

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 9 月國民經濟信心調查結果，景氣持續走緩，因此，儘管基本工資調漲，但民眾的大額消費意願指數連 2 月下降，為 8 個月以來首次轉為負值。

國泰金表示，7 月景氣對策信號續呈黃藍燈，領先指標連 7 月上升，同時指標微幅改善，景氣持續走緩。且 8 月下旬美中貿易戰再升級，美 8 月 ISM 製造業指數三年多來首次跌破榮枯線，本月的景氣現況與展望樂觀指數同步受挫，分別降至 - 27.2 及 - 22.5，民眾的就業展望樂觀指數也小跌至 - 31.9，但三者均未跌破去年 11 月以來的低點。儘管基本工資調漲，但民眾的薪資上漲預期指數小幅下滑至 - 0.5。民眾的大額消費意願指數連 2 月下降，為 8 個月以來首次轉為負值。

民眾對經濟成長率的預期持穩 對全年通貨膨漲的預期則下滑

國泰金指出，近期台灣公布的經濟數據相對穩健，本月調查結果顯示，民眾對於 2019 年台灣經濟成長率的平均預期值，持穩在 2.2% 的水準，認為可能會跌破 2% 的比例連續三個月下降，來到 23.4%。在通膨方面，物價上漲感受指數雖因天候推升 8 月菜價而回升，但全年民眾平均通膨預期值下降至 0.83%，且認為今年通貨膨脹率會低於 1% 的民眾，也由 8 月的 62.5% 上升至 73.1%，顯示多數民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

股市樂觀情緒微幅下跌 對風險得偏好程度減弱

受美、中貿易戰與英國脫歐的不確定性影響，投資人謹慎交易，全球股市近期區間震盪。9 月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數從 8 月的 - 15.9 微幅下跌至 - 16.3，而民眾的風險偏好程度由 8 月的 - 2.2 則大幅下降至 - 5.7，顯示民眾轉趨保守，對於風險的偏好程度減弱。