盤前財經大事搶先讀2019年9月20日

今日操盤前瞻

台灣 8 月外銷訂單統計

日本 8 月 CPI

法說會：競國、群益證、中碳

除權息：新興、順發、真好玩

減資暫停交易：天揚

OECD 再敲警鐘！收回上次預估 今年全球經濟成長再砍 0.3%

各個大國之間的貿易矛盾難以解決，也讓全球經濟成長步調跌跌撞撞 ，國際經合組織 (OECD) 在最新展望報告中示警，全球經濟成長已經降至 2008 金融危機以來最低，而各國政府在防範長期傷害上做的還不夠。閱讀全文...

白邦瑞警告：短期若無協議 川普祭中關稅升至 100%

美國總統川普的中國政策顧問白邦瑞 (Michael Pillsbury) 週四 (19 日) 表示，若在短期內無法達成美中貿易協議，川普準備升級美中貿易戰，中國商品關稅上看 100%。閱讀全文...

楊金龍：不跟進美國預防性降息 緊盯熱錢鉅額匯入

美中貿易戰與全球經濟衰退風險，掀起市場降息風潮，美國今年更連續 2 次啟動預防性降息，對於台灣是否跟進採取預防性降息，中央銀行總裁楊金龍表示，目前不考慮跟進預防性降息，但會密切注意外資匯入情況，只要短時間內鉅額、集中匯入，將依權責進場維持匯市秩序。閱讀全文...

〈聯發科拚 5G〉晶片首度亮相 明年 1 月放量助陣營運動能

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 5G 晶片優預期，財務長顧大為昨 (19) 日表示，5G 晶片進展仍在預期內，預計 12 月將有更明確消息釋出，對 5G 看法審慎樂觀，也預期中國明年 5G 手機數量將達 1 億支，聯發科可望受惠，明年 1 月聯發科首顆 5G 晶片將放量出貨，營運動能看增。閱讀全文...

華為最強 5G 手機亮相 台供應鏈營運添柴火

華為在德國慕尼黑發表 5G 智慧型手機 Mate 30 系列，將採用新推出的麒麟 990 5G 處理器，搭載 4 顆鏡頭，市，台供應鏈可望受惠，包括台積電 (2330-TW)、面板驅動 IC 聯詠 (3034-TW)、鏡頭廠大立光 (3008-TW)、PCB 廠華通 (2313-TW) 與晶技等，營運可望受惠。閱讀全文...