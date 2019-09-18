日本連兩個月成美國最大債權國 中國持有規模寫27個月低點

美國財政部週二 (17 日) 公布數據顯示，中國 7 月所持美債減少 22 億美元，至 1.1103 兆美元，坐穩美國第二大債主，但持有規模已創下 2017 年 4 月以來，近 27 個月的低點。

另一方面，日本則加大購買美債力道，持美債增加約 79 億美元，達到 1.13 兆美元，持有規模升至兩年多高點，連續 2 個月超越中國，成為美國最大債權國。

英國小幅減持 64 億美元美債，但仍以 3347 億美元的規模，位居美債國外第三大持有國。

外國持有的美國國債總額，在 7 月降至 6.63 兆美元，低於 6 月份的 6.64 兆美元。比利時、 沙烏地阿拉伯和台灣，在 7 月份均增持美債。

5 月以來，美債殖利率持續向下，聯準會 6 月聲明轉向鴿派，促使 10 年期美債殖利率向下。但相較於日本等國的負利率，全球負利率債券規模已逾 14 兆美元，美債在已開發市場中殖利率仍然偏高。

而日本持有的美債規模，也在過去 1 年一路成長，今年 5-6 月，日本分別增持美債規模 370 億及 219 億美元。

與日本相反，中國在過去一段期間以來，一直減少美債持有，持有規模也退居第 2。不過分析師認為，沒有證據顯示北京認真考慮以美債為武器，做為美中談判的籌碼。