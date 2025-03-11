美國傳奇投資人Baron：即使特斯拉大跌也不賣個人持股

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 22:20

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美國傳奇投資人、億萬富翁投資者巴龍 (Ron Baron) 表示，儘管特斯拉 (TSLA-US) 股價大幅下跌，他仍然看好這家電動車公司，並決定繼續持有自己的特斯拉股票。特斯拉的股價在本周一下跌 15%，創下自 2020 年 9 月以來最大的單日跌幅。

巴龍在周二 (11 日) 接受《CNBC》節目《Squawk Box》訪問時表示：「我無法相信它們現在有多便宜，這些東西看起來非常有價值。我本來預估在未來十年我們會賺四倍，現在看來，我們從這些價格出發，將會賺得更多。」

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作為 Baron Capital 的主席和執行長，巴龍在 2014 至 2016 年間向特斯拉投資 4 億美元，並且隨著特斯拉的普及，這筆早期投資為他帶來數十億美元的回報。到 2024 年底，特斯拉已經占了巴隆整個投資組合的 12%。

自從馬斯克參與川普政府的工作以來，特斯拉的股價經歷了一波又一波的波動。特斯拉已經連續 7 周股價下跌，這是自 2010 年上市以來最長的連跌紀錄。

儘管如此，巴龍的基金在去年第二季對特斯拉的持倉進行了削減，原因是這部分股票在其投資組合中的比例過大。不過巴龍強調，個人持有的特斯拉股票將是他絕對不會動的部分。

他表示：「我是最後進場的，也會是最後退出的。所以我不會在賣出所有客戶的股票之前賣出一股個人持股，這就是我所做的。」

關於馬斯克的表現，巴龍也表示，儘管馬斯克現在承認他正面臨著經營上的困難，但他仍對自己的事業保持高度熱情。

馬斯克周一表示，自己在負責川政府的「政府效率部門」(DOGE) 工作時感到「非常困難」，該部門的目標是大規模削減聯邦政府支出並裁減大量員工。