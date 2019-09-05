〈分析〉中國以拋售美債當武器 可行嗎？

美中雙邊關係起起伏伏充滿不確定性，而自從中國被美國列為「匯率操縱國」後，市場擔心，中國是否會選擇拋售美債來反擊美國可能後續的金融制裁。

事實上，從 2011 年起中國就開始在外匯存底中減碼包括美債在內的美元資產，其主要目的是增加非美元資產的配置，及分散投資風險，但逐步的減碼與短期 內的拋售是截然不同的意義。

根據最新數據顯示，截至 2019 年 7 月中國以美元計價的官方儲備資產中，外匯存底餘額為 3.1 兆美元，較 2018 年初下降 577 億美元。

而依照美國財政部對各國持有美元資產的統計資料，再加上中國公佈的外匯存底，可以推估中國外匯存底大致資產組成。

(資料來源: 中國方正證券)

中國外匯存底中美元資產比重達 51.6%，其中，美債比重為 38.3%。而官方美元資產中，逾七成為美債。

資料來源: TIC

實際上，在全球金融危機後，中國外匯存底中的美元資產比重就呈現下降趨勢，從本世紀初的最高點 73.7%，最低一度來到 2014 年底的 45.5%。近三年來這個比重出現回升，主要是受到美元升值的影響。

儘管美元資產占中國外匯存底比重下滑，但美債仍是中國外匯存底中比重最大、最主要的儲備資產。

近十年來美國公債占美元資產比重接近 75%，占外匯存底比重也在 38% 左右，且比重相對穩定。特別是一年期以上的中長期美國公債，占美債餘額高達 99%。

由此可見，中國外匯存底的投資對中長期美債仍有較高的依賴，短期內難以在國際市場找到有效的替代品。而在此因素之下，如果未來中國考慮拋售美債來反擊美國的金融制裁，其拋售的規模和幅度都將會受到限制。

理論上中國能拋售多少美債？

如果以美元在 IMF 特別提款權一籃子貨幣中所占的權重 41.73% 來看，理論上，中國可以將比重減碼至此。

所以，假設美元資產占外匯存底保持在目前 51.6% 的水準，依照 2019 年 6 月外匯存底餘額計算，中國可減碼美元資產最多達 3091 億美元，相當於目前持有美債的三成。

而這個交易量占目前可交易未到期美國公債的約 2%，占第二季美國 GDP 的不到 2%。而第二季美國公債的日均成交量在 5406 億美元，以美債的流動性來看完全可以承受來自中國的賣壓。

至於對美債殖利率的影響，根據歷史經驗，2011 年 12 月，中國和比利時一共減碼 1007 億元美債，創下 2003 年以來最大單月減碼幅度。

而當月份美債 2 年期、5 年期、10 年期殖利率最大漲幅分別為 8 個基點、16 個基點和 29 個基點，看得出來影響是存在，但並不嚴重。

而且以目前全球資金瘋狂湧進美債的情況來看，中國減碼美債很快就會被市場吸收，影響恐更小。

綜合上述情況顯示，中國若加速減碼美債，對美債殖利率和美國公債市場帶來的影響可能有限。而且在目前全球經濟局勢不明的情況下，在沒有辦法找到美債的替代品時，中國繼續持有美債是符合以長期投資決策的考量。