全球經濟不確定性有增無減 台灣央行降息子彈愈來愈珍貴

美中貿易戰火延燒逾一年仍然無解，加上英國脫歐和香港抗議事件等等尚未拆除引信的不定時炸彈，台灣央行面對已接近歷史低點與近零水準的指標利率，料將更加珍惜降息子彈，保留給更嚴峻的經濟與金融衝擊時採用。

台灣央行將於周四 (19 日) 下午召開季度利率決策會議，截至周二上午 9 點，據彭博調查訪問 19 位經濟分析師，一致預期指標重貼現率將連 13 季維持在 1.375%，主要理由是台灣經濟並無衰退跡象，加上貨幣政策已經很寬鬆，進一步降息的刺激效果不大。

「如果我是央行，我不會輕易降息，」ING 駐香港的大中華區經濟學家彭藹嬈在訪問中表示。「目前的利率已經很低了，很快就碰到零的底線，降息必須要留到台灣經濟衰退才會用。」

台灣央行總裁楊金龍多次提及台灣利率已經很低，再調降對激勵經濟的效果也有限。在 6 月份的季度貨幣政策會議議事錄摘要中顯示，理事們表示台灣經濟成長及物價穩定，加上不確定性增加，台灣沒有升息和降息的理由，維持政策利率不變是最佳決策。

台灣央行的重貼現率 2011 至 2015 年之間曾有連續 16 季未調整的紀錄。上一次在 2016 年 6 月降息至 1.375% 後一直未有調整迄今。歷史低點則為全球金融危機後連續降息在 2009 年所創下的 1.25%。

經濟前景尚穩

在意外從貿易戰中漁翁得利下，台灣經濟不僅沒有衰退的疑慮，不少分析師預估今年經濟成長率可以「保二」，也是台灣今年內仍然不需跟進一些亞洲競爭者降息的重要條件之一。

目前各界的預測以台灣官方的看法最樂觀，主計總處上個月上修今年全年經濟成長率預估至 2.46%，主因貿易爭端加速全球供應鏈重組，促使廠商回台擴增產能，並預測明年經濟成長率將加速至 2.58%。

高盛在上個月調降台灣今年的成長率至 2.3%，不過仍為亞洲四小龍之首，對明年則預估成長 2.2%。該行預期台灣指標利率今年將維持不變。

ING 的彭藹嬈則是預期今年 GDP 成長 2.1%，明年放緩至 1.5%，主要因預期台商回台投資的高峰將落在今年。在經濟仍沒有衰退疑慮下，她認為台灣央行明年全年也不會降息。

澳新銀行也已喊出重貼現率明年全年將持續躺平不動，意味著美、台利率政率料將持續各走各的路。聯準會自 2015 年啟動升息循環以來，於今年 7 月轉向宣佈 10 年來首次降息。FOMC 將在台北時間周四凌晨宣佈利率決策及展望，目前市場普遍認為將再次降息。

此外，全球不少央行也陸續祭出寬鬆政策。歐洲央行上周進一步下調負利率並重啟量化寬鬆政策。在亞洲地區，中國人行本月全面降準且年內將額外定向降準。南韓央行在 7 月時降息但 8 月會議按兵不動，泰國央行則在上個月意外降息。

匯率考量

然而也正是這些國際間的降息潮，讓部份分析師認為可能會是未來迫使台灣央行跟進的關鍵變數之一。

國泰金控與台灣大學合作團隊主持人徐之強上周表示，雖然基本預期央行今年都將維持利率不變，但如果明年 GDP 保二失敗，全球景氣進一步走緩使得美歐中與其它亞洲央行積極寬鬆貨幣，台灣央行跟進降息的壓力也將逐漸增加。

日盛投顧經濟分析師蘇子承亦表示，單純從數據上觀察，台灣今年的確沒有降息必要，不過若美國持續降息，亞幣也產生競貶的情況，台灣央行有機會在 12 月降息 12.5 基點。

(本篇文章不開放予合作媒體轉載)