〈國泰金看經濟展望〉估台灣央行9月不降息 台商回流需導引資金有好投資標的

國泰金 (2882-TW) 今 (9) 日明確預測，台灣央行 9 月不會降息，投資長程淑芬表示，台灣需要的不是降息政策，而是要引導資金有好的投資，進入很好的資產管理產業，政府力推台商回流，台商回流要能實質產生好的長期收益，關鍵在有無適合可投資的案子，若無，台商資金還是會出去。

國泰金今天發布第三季台灣「經濟氣候暨金融情勢」報告，近期金融市場再度陷入震盪，投資者對美國聯準會未來可能積極降息的期待明顯升溫。該團隊研判，台灣央行在 9 月依舊將維持利率不變。

程淑芬表示，依景氣現況尚不需降息，但若全球景氣進一步走緩，使得美歐中與其它亞洲國家央行積極寬鬆貨幣政策，則未來台灣央行跟進降息的壓力將逐漸增加。

不過，國泰金強調，年底前，鑑於台股高檔震盪、台幣偏弱與長短債利差縮窄，第四季整體金融情勢有機會小幅改善，惟仍處在趨向緊縮的狀態。

談到台商回流政策，程淑芬表示，台灣出口物價不斷下滑，貿易條件不斷惡化，造成薪資 20 年不變；此外，2000 年時台灣、新加坡及香港的金融業產值占 GDP 比重都是 8％左右，如今台灣還是 8%， 但星港已占 12～16%。

程淑芬進一步指出，對台灣來說，應拓展出口製造業出口以外的產業，不能少數幾個企業支撐，需要適時產業升級，建議把金融服務業做好，引導資金有好的投資，進入很好的資產管理產業，把專業人才引回台灣。台商回流要能實質產生好的長期收益，有沒有好的案子可以投資才是最大關鍵，若沒有案子可以投資，台商資金還是會出去。

展望 2020 年，國泰金認為影響經濟成長與金融情勢主要有五大因素，包括：(1) 美、中貿易戰擴大的不確定風險高；(2) 美國聯準會未來貨幣政策的傾向與步調；(3) 中國加大刺激的財政政策與偏寬鬆貨幣政策的穩定效果；(4) 英國新任首相強森立場強硬，增加脫歐問題的不確定性；(5) 總統大選逼近牽動台美中關係，政治不確定性風險波動。